VIDEO: EEUU ejecuta a cuatro en nuevo bombardeo contra presunta narcolancha, en costas de Venezuela

Estados Unidos bombardeó el viernes una lancha acusada de pertenecer a narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, con un balance de cuatro muertos, en medio de maniobras militares en el Caribe que el presidente Nicolás Maduro denuncia como asedio.

“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”, informó Hegseth en X.

“Cuatro hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque“, añadió.

Cabe recordar que Estados Unidos ha movilizado buques y aviones de guerra al Caribe sur para, según dijo, conducir operaciones contra el narcotráfico.

Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de encabezar un cartel del narcotráfico.

“Es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales”, dijo Nicolás Maduro en un acto en Caracas.

“Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio”, añadió el mandatario, que ordenó ejercicios militares y la movilización de reservistas y milicias. “Si es necesario pasar de la forma de lucha no armada a la forma de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia”.