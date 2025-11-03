Landau lamenta muerte de Carlos Manzo y ofrece ayuda para combatir el crimen organizado en México

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó este domingo sus condolencias por el asesinato del alcalde de Uruapán, Michoacán, Carlos Manzo, y reiteró el compromiso de Washington para intensificar la colaboración bilateral contra el crimen organizado que opera en México.

El funcionario estadounidense lamentó la muerte violenta del líder municipal, ocurrido durante una celebración pública en la víspera del Día de Muertos, y llamó a acciones “rápidas y efectivas” para combatir la inseguridad que afecta a varios estados de México.

El asesinato del alcalde Carlos Manzo, perpetrado la noche del sábado en Uruapán, Michoacán, ha sacudido a la opinión pública en México y Estados Unidos, resaltando la creciente amenaza del crimen organizado en la región.

Testigos describen cómo el edil portaba en brazos a su pequeño hijo momentos antes del tiroteo, una imagen que Landau compartió en su mensaje para subrayar la tragedia humana.

“Mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapán, Michoacán, México, quien fue asesinado… Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado“, escribió en sus redes sociales el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Contantes condenas de EEUU contra el crimen organizado, el cual dicen “ domina México”

Este incidente no es aislado. El crimen organizado, particularmente los cárteles de la droga, ha extendido sus tentáculos a estados como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, donde controlan rutas de narcotráfico y extorsión, según ha acusado mismo Estados Unidos.

El mensaje de Landau se enmarca en una retórica recurrente de la administración del presidente Donald Trump, quien ha advertido en múltiples ocasiones sobre la dominación del crimen organizado en México y su infiltración en los tres niveles de gobierno.

En un mitin en Texas en marzo de 2025, el presidente Donald Trump repitió: “El crimen organizado no solo domina México; está metido hasta los huesos en sus instituciones. Necesitamos actuar ya, o el veneno se extenderá”.

La declaración más reciente emitida por Trump fue el pasado mes de octubre. “México está siendo liderado por los cárteles” de la droga y el crimen organizado. “Debemos defendernos”.

