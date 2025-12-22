EEUU ofrece 3 mil dólares y vuelo gratis para que migrantes se autodeporten antes de fin de año

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) anunció un incremento significativo en los incentivos dirigidos a migrantes indocumentados que decidan autodeportarse voluntariamente antes de que concluya el año. La medida contempla un pago de 3,000 dólares más un boleto de avión para quienes opten por esta vía antes del 31 de diciembre de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que este estímulo, que triplica la cifra anterior ofrecida para salidas voluntarias, se gestionará a través de la plataforma digital CBP Home, diseñada para que los interesados puedan registrar su intención de salir del país y coordinar su retorno.

Según el comunicado oficial, los migrantes indocumentados que se registren y completen su salida voluntaria antes de fin de año recibirán:

3,000 dólares como bono de salida.

Boleto de avión pagado para regresar a su país de origen.

Posible perdón de ciertas multas o sanciones civiles ligadas a su estatus migratorio si la salida se hace mediante la aplicación oficial.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, destacó que esta estrategia busca motivar a los migrantes en situación irregular a optar por la autodeportación en lugar de enfrentar procesos de detención y deportación forzada, advirtiendo que quienes no aprovechen la opción podrían ser localizados, arrestados y perder la posibilidad de regresar legalmente.

El programa, en vigor desde marzo pasado con el relanzamiento de la app CBP Home (antes CBP One), ha sido promovido por la actual administración como una alternativa más económica y organizada para manejar la salida de personas sin estatus migratorio legal, al tiempo que se agilizan las operaciones de control migratorio en el país.

Bajo esta política, las autoridades han reportado que millones de personas han optado por salidas voluntarias desde enero de este año, aunque los datos oficiales aún carecen de desgloses detallados sobre cuántos de estos acuerdos incluyeron el pago de incentivos.

Lee más: Trump evalúa retirar la recomendación general de vacunas infantiles en Estados Unidos

Organizaciones de defensa de derechos humanos y expertos en migración han criticado la medida, advirtiendo que la promesa de facilitación para regresar legalmente a EE.UU. podría no materializarse, y que algunos migrantes enfrentan restricciones de reentrada que alcanzan hasta 10 años tras salir voluntariamente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.