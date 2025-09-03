EEUU respetará la soberanía de México pero promete seguir atacando a los cárteles

Estados Unidos se comprometió el miércoles a respetar la soberanía de México en la lucha antidrogas, pero advirtió que está determinado a seguir atacando a los cárteles como asegura que hizo contra una embarcación proveniente de Venezuela.

El compromiso, sellado durante una visita a México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, despeja por ahora temores sobre una acción militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

La cooperación con México en materia de seguridad “respeta la integridad (territorial), la soberanía de ambos países”, dijo Rubio en una conferencia de prensa tras reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Ambos gobiernos formalizaron un protocolo que amplia la cooperación contra el narcotráfico y el contrabando de armas hacia México, y el intercambio de inteligencia.

Lee más: La FIFA inicia el proceso de venta de entradas para el Mundial 2026

Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones el ofrecimiento del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas para combatir a los cárteles mexicanos, a los que Washington designó como terroristas en febrero.

Esa negativa llevó a Trump a asegurar la semana pasada que la mandataria está “asustada” frente a esa posibilidad, pese a que ambos líderes mantienen una relación fluida.

Poco antes de recibir a Rubio, Sheinbaum afirmó que “no es verdad” que se sienta atemorizada y que México esté controlado por los cárteles del narcotráfico, como también sostuvo Trump en una entrevista.

Al tiempo que destacó que México y Estados Unidos han alcanzado un “nivel de cooperación histórico”, Rubio advirtió que su país no dudará en repetir ataques como el del martes contra una presunta lancha de la banda venezolana Tren de Aragua, con balance de 11 muertos, mismos que la AFP no ha podido verificar.

Pocos esperan que Estados Unidos, bajo el mando de un impredecible Trump, lance en México un ataque similar al ejecutado cerca de las costas de Venezuela. Tanto más que su mandataria izquierdista se ha enfocado en la cooperación dentro de la complicada relación con Washington.

Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró el miércoles que la operación es “una señal muy clara de que ésta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar” en el hemisferio.