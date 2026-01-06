EE. UU. deja de exigir cuatro vacunas en el esquema infantil

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos eliminaron cuatro vacunas obligatorias del calendario nacional de inmunización infantil, según informó Latinus. Esto significa que ya no serán obligatorias para los niños bajo normas federales, en un cambio que ha generado debate entre expertos en salud pública.

Vacunas que dejan de ser obligatorias

Aunque la nota no detalla todos los biológicos específicos, indica que las cuatro vacunas que salieron del esquema obligatorio estaban incluidas en la lista que niños y adolescentes debían recibir antes de ingresar a la escuela.

Razón del cambio

Autoridades estadounidenses argumentan que la decisión responde a la actual epidemiología de enfermedades prevenibles, con tasas muy bajas de incidencia y amplia cobertura de inmunización. El objetivo, señalan, es ajustar las recomendaciones oficiales a la realidad sanitaria actual.

Reacciones y debate

La medida ha generado discusiones entre especialistas de salud pública. Algunos respaldan la decisión por el bajo riesgo epidemiológico de ciertas enfermedades en EE. UU. Otros advierten que puede impactar negativamente las tasas de vacunación y la protección comunitaria, especialmente frente a brotes.

Lo que sigue

A pesar de la eliminación como obligatorio, expertos recomiendan continuar con la vacunación según las guías actualizadas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), dado que seguir inmunizando puede prevenir casos y brotes futuros.

