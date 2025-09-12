¿Adiós al efectivo? Sheinbaum impulsa pagos electrónicos en todas las tienditas de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su gobierno busca impulsar el uso de pagos electrónicos en todo el país, con el objetivo de que todas las tienditas y comercios puedan cobrar de manera digital y acceder a mayores oportunidades de crédito.

Pagos electrónicos para pequeños negocios

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la propuesta busca que el efectivo deje de ser la única opción de pago, aunque aclaró que no se eliminará por completo.

“Estamos muy interesados nosotros en propiciar el pago electrónico en nuestro país, que se deje de usar el efectivo, no completamente, obviamente, pero que cualquier tiendita de nuestro país pueda tener acceso a cobrar electrónicamente”, declaró.

La presidenta señaló que su equipo trabaja en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para diseñar estrategias que permitan a pequeños comercios adoptar herramientas de cobro electrónico.

Sheinbaum destacó que ya se implementó este modelo en Brasil, donde ha dado buenos resultados, y que países como India han logrado avances significativos al promover pagos digitales masivos.

Crítica a la banca por el poco uso de CoDi

La mandataria también mencionó el sistema CoDi desarrollado por el Banco de México, que permite transferencias sin comisiones, pero que —dijo— no ha sido promovido por los bancos.

“La banca no quiere que se use, la verdad, porque cobran muchas comisiones y el CoDi no tiene”, afirmó Sheinbaum.

El gobierno federal continuará los trabajos con el BID para facilitar la adopción de estos sistemas y reducir el uso de efectivo en la economía mexicana, algo que, según Sheinbaum, ayudaría a formalizar negocios y ampliar el acceso al crédito para pequeños comerciantes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.