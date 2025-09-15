Efectos de la tormenta tropical Mario podrían sentirse HOY en las costas de BCS

La tormenta tropical Mario mantiene probabilidades de lluvias fuertes, viento y oleaje elevado en Baja California Sur este lunes 15 de septiembre de 2025, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del ciclón se localiza a 465 km al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

Lluvias y oleaje elevado en la región

El pronóstico indica lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, acompañadas de descargas eléctricas que podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en distintas zonas de Baja California Sur.

Asimismo, se esperan vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, y oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental del estado.

Trayectoria de Mario en el Pacífico

De acuerdo con el SMN, Mario continuará como tormenta tropical al menos hasta el martes 16 de septiembre. Se prevé que a partir del miércoles 17 evolucione a ciclón post-tropical, cuando se ubique al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

El fenómeno se ha mantenido en el océano Pacífico desde el 11 de septiembre, cuando se formó frente a las costas de Guerrero, y ha recorrido las costas de Michoacán, Colima y Jalisco antes de dirigirse hacia la península.

Autoridades llaman a extremar precauciones

El SMN recomendó a la población y a la navegación marítima extremar precauciones por las condiciones adversas en Baja California Sur.

Protección Civil pide atender los avisos oficiales y mantenerse informado ante posibles cambios en la evolución de la tormenta tropical Mario.

