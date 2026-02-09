Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 9 de Febrero, 2026
Salud y Bienestar

Efectos negativos del paracetamol en el hígado: el riesgo oculto del analgésico más usado

El consumo desmedido de este fármaco puede provocar lesiones graves en el hígado, una condición que muchos pacientes desconocen al considerarlo un medicamento inofensivo
9 febrero, 2026
Foto: Getty Images

El paracetamol, el analgésico y antipirético más consumido en México, se encuentra bajo la lupa debido a los efectos adversos que su uso prolongado y excesivo puede ocasionar en el hígado.

Aunque es un medicamento de venta libre y eficaz para el dolor, superar la dosis diaria recomendada puede derivar en una hepatotoxicidad grave.

Según reportes médicos, el hígado es el órgano encargado de procesar este fármaco, y cuando la cantidad es excesiva, se producen metabolitos tóxicos que destruyen las células hepáticas.

El principal riesgo radica en la automedicación y en el desconocimiento de las dosis máximas. Un adulto sano no debe exceder los 4 gramos de paracetamol al día, ya que sobrepasar este límite, incluso por un periodo corto, puede causar una insuficiencia hepática aguda.

Los síntomas de daño pueden ser silenciosos al principio, manifestándose posteriormente como náuseas, vómito, dolor abdominal en el lado derecho e ictericia (coloración amarillenta de la piel y ojos), lo que indica una urgencia médica.

Especialistas advierten que la mezcla de este medicamento con el consumo de alcohol potencia drásticamente el riesgo de daño.

El consumo crónico, incluso en dosis que parecen “normales”, puede generar una inflamación constante en el tejido hepático, lo que a largo plazo podría evolucionar en cirrosis o fallas sistémicas.

Es fundamental revisar las etiquetas de otros medicamentos para gripe o tos, ya que muchos ya contienen paracetamol y el paciente podría estar duplicando la dosis sin saberlo.

Antecedentes y estadísticas sobre el consumo de analgésicos

El uso de paracetamol se disparó a nivel global tras la pandemia, convirtiéndose en el recurso de primera mano para cualquier malestar físico.

Sin embargo, la falta de supervisión médica ha convertido a esta sustancia en una de las principales causas de ingreso a urgencias por intoxicación medicamentosa.

En ciudades con alta densidad poblacional como la Ciudad de México y Guadalajara, los casos de daño hepático vinculado a fármacos de libre venta han mostrado una tendencia preocupante, reforzando la necesidad de campañas de prevención sobre el uso responsable de insumos para la salud.

