Calendario de efemérides y días festivos de febrero 2026 en México
El mes de febrero de 2026 se presenta como un periodo clave para los mexicanos, no solo por las celebraciones tradicionales, sino por los descansos oficiales marcados en el calendario gregoriano.
Es por ello que hoy te traemos las efemérides más importantes del mes, aunado a los días feriados de febrero. Antes, cabe recordar que a diferencia de otros años, febrero de 2026 contará con 28 días, manteniendo su naturaleza como el mes más corto del año tras diversas modificaciones históricas al calendario.
En México no culminan las tradicionales fiestas navideñas hasta el Día de la Candelaria, fecha que anualmente se festeja el 2 de febrero con una ‘tamaliza’, comida que deben poner todas las personas a quienes les salió el Niño Dios al partir la Rosca del Día de Reyes Magos (6 de enero).
A este 2 de febrero del 2026 se le suma otro evento relevante: la celebración de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, originalmente conmemorada el 5 de febrero, sin embargo, por disposición federal se recorrerá al día lunes, generando con ello el primer puente oficial del mes para trabajadores y estudiantes de todo México.
Para quienes planifican festejos sociales, el 14 de febrero caerá en sábado, celebrando el Día del Amor y la Amistad, una tradición arraigada en el país desde mediados del siglo XX y muy esperada por los mexicanos.
Dentro del panorama nacional, el 19 de febrero se conmemorará el Día del Ejército Mexicano, reconociendo la labor de las fuerzas armadas en la soberanía del país, mientras que el 24 de febrero se celebrará el Día de la Bandera, uno de los símbolos patrios más importantes de la República Mexicana.
Otras efemérides de febrero
Los habitantes de Baja California Sur tienen agendada ya una de sus grandes fiestas que anualmente se realizan en febrero: El Carnaval La Paz 2026, bajo el lema “Reinas del Cambio”, que se celebrará del jueves 12 al martes 17 de febrero de 2026.
En el ámbito de la salud y el medio ambiente, destacan el Día Mundial contra el Cáncer el 4 de febrero y también se observarán fechas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero, promoviendo la equidad en el sector académico.
Finalmente, el mes cerrará con eventos culturales de gran peso, como el inicio del Carnaval de Mazatlán el viernes 27 de febrero y la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras el día 28.
Es fundamental que la población verifique y agende los días de asueto de febrero para que realice una correcta planeación de sus trámites en instituciones, pagos bancarios y ante las oficinas gubernamentales.
