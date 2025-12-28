Con su característico humor, Egenio Derbez ilusiona con nueva temporada de “La Familia P. Luche”

Como “un regreso de P. Luche” fue anunciada este domingo una nueva temporada de la exitosa serie televisiva “La Familia P. Luche”.

La sorpresiva noticia fue dada en las redes sociales del comediante mexicano Eugenio Derbez, quien por años ha sido el productor ya actor de esta serie televisiva que ha conquistado millones de corazones en México.

El post de inmediato empezó a acumular reacciones hasta alcanzar en pocas horas más de 117 mil Likes, Me gusta y Me divierte, además de 4 mil 500 comentarios y 5 mil 200 compartidas.

Sin embargo, la emoción de los fans de “La Familia P. Luche” pronto paso a risas y a la desilusión, debido a que todo se trató de una de las icónicas bromas que en México se suelen realizar cada 28 de diciembre “Día de los inocentes”.

Y así es como Eugenio Derbez, quien da vida a “Ludovico P. Luche” rompió el encanto en las redes sociales:

“¡Inocentes palomitas que se dejaron engañar! Saben que los quiero, pero hoy no se puede creer todo lo que ven. ¡Feliz Día de los Inocentes!”, posteó el comediante.

La broma de Eugenio Derbez también tuvo un gran alcance de reacciones al superar los 46 mil, no obstante, fueron 33 mil quienes mostraron tristeza al ver que se quedarían con las ganas de ver en su televisor una nueva temporada de “La Familia P. Luche” en 2026. ¿Será que estas reacciones hagan repensar al productor la noticia que hoy quedó en solo una broma? Habrá que estar al pendiente de él.

