Inauguran en El Cairo el Gran Museo Egipcio; ofrece más de 100 mil piezas arqueológicas

El Cairo inaugura oficialmente este sábado el Gran Museo Egipcio (GEM), un escaparate faraónico de la civilización antigua, con una fastuosa velada destinada a impulsar el turismo.

“Todos imaginamos y soñamos con este proyecto. Nos preguntábamos si realmente se haría realidad, si todos veríamos su implementación y asistiríamos a este gran día”, declaró el primer ministro, Mostafa Madbuli, el sábado durante una rueda de prensa.

Se prevé que casi 80 delegaciones oficiales acudan a la ceremonia, que comenzará a las 17H30 GMT, la mitad de ellas “encabezadas por reyes, príncipes, jefes de Estado o de gobierno”, según el ministerio de Relaciones Exteriores egipcio.

Como preludio al espectáculo inaugural, la fachada monumental del museo, situado en una pendiente con vistas a la meseta de Guiza y sus pirámides, estuvo iluminada las últimas noches.

La mañana del sábado se desplegó un impresionante dispositivo de seguridad alrededor del museo y enormes banderas egipcias ondeaban en un puente que domina la carretera, constató la AFP en el lugar.

La construcción del edificio de piedra y vidrio, levantado sobre un espacio de medio millón de metros cuadrados con apoyo financiero y técnico de Japón, costó más de mil millones de dólares y requirió veinte años de trabajos titánicos.

“La idea del museo se remonta a unos treinta años, y tras un período de interrupción debido a las circunstancias que atravesó Egipto a partir de 2011, la mayor parte del proceso (…) se desarrolló durante los últimos siete u ocho años”, recordó el primer ministro egipcio el sábado.

La atracción principal es el tesoro de Tutankamón, descubierto en 1922 en una tumba inviolada del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, con cerca de 5.000 objetos funerarios reunidos por primera vez en un mismo espacio.

– Egipto, “centro de la egiptología” –

En total, el GEM alberga más de 100.000 piezas arqueológicas, de las cuales la mitad serán expuestas, conformando la colección más grande del mundo dedicada a una sola civilización, que vio sucederse treinta dinastías a lo largo de 5.000 años de historia.

En la apertura al público, el martes, los visitantes serán recibidos en el inmenso atrio por la estatua más monumental del museo —83 toneladas de granito y once metros de altura— que representa a Ramsés II, el faraón que reinó en Egipto durante 66 años hace más de 3.000 años.

A diferencia del Museo Egipcio construido en la época colonial en el centro de El Cairo, hoy anticuado y deteriorado, el GEM ofrece galerías inmersivas, iluminación de precisión, exposiciones de realidad virtual e incluso un museo infantil.

Los apasionados de la arqueología podrán observar, a través de un ventanal, el trabajo del laboratorio de conservación, donde se restaura una barca solar de 4.500 años, hallada enterrada cerca de la pirámide de Keops.

“Egipto se convertirá en el centro de la egiptología (…). No es aceptable que la mayoría de las conferencias internacionales se celebren fuera del país”, afirmó el ministro de Turismo, Sherif Fathi, durante un encuentro con la prensa.

El sector turístico egipcio, fuente vital de divisas y empleo, ha sido sacudido en múltiples ocasiones durante la última década y media, desde la revuelta de 2011 hasta las olas de disturbios y ataques terroristas esporádicos que siguieron.

En los últimos años el turismo ha mostrado signos de recuperación, con 15 millones de visitantes en Egipto durante los primeros nueve meses de 2025, generando 12.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21% respecto al año anterior.

Con “entre 5.000 y 6.000 visitantes diarios” actualmente, “esperamos alcanzar los 15.000”, declaró el ministro de Turismo, estimando un aumento anual de cinco millones de turistas, “la mayoría de los cuales visitarán el museo”.

El gobierno trabaja actualmente en la finalización de un “plan global” de desarrollo para el noreste de El Cairo, que se extenderá desde el nuevo Aeropuerto Internacional Esfinge hasta las pirámides de Saqqara, e incluirá hoteles, restaurantes y centros comerciales, precisó Fathi, eludiendo cualquier pregunta sobre el costo de la ceremonia.