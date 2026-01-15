Egresan 176 nuevos policías para reforzar la seguridad en Baja California Sur

Este jueves 15 de enero de 2026, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, presidió la ceremonia de egreso de 176 nuevos elementos de seguridad que concluyeron satisfactoriamente el Curso de Formación Inicial. Estos nuevos agentes se integrarán a las filas de la Policía de Proximidad Estatal, Municipal y Penitenciaria, con el objetivo de robustecer las tareas de vigilancia y prevención del delito en toda la geografía estatal.

Acompañado por el Secretario de Seguridad Pública, Luis Alfredo Cancino Vicente, el mandatario estatal destacó que, gracias a la profesionalización constante y la coordinación entre los tres niveles de gobierno, Baja California Sur se mantiene como uno de los estados más seguros de México, logrando una reducción del 30% en la incidencia delictiva. Castro Cosío enfatizó que la meta principal es recuperar plenamente la confianza ciudadana a través de un servicio basado en el honor y la decencia.

De los graduados, 99 se incorporarán a las policías municipales, distribuidos de la siguiente manera:

50 elementos para el municipio de Los Cabos .

41 elementos para La Paz .

5 elementos para Comondú .

2 elementos para Mulegé .

1 elemento para Loreto.

Además, se graduaron 46 policías estatales y 31 elementos penitenciarios, quienes recibieron entre 610 y 1080 horas de capacitación intensiva, dependiendo de su especialidad. Con este nuevo contingente, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de no solo invertir en equipo e infraestructura, sino en el capital humano necesario para mantener la paz social en la media península.

