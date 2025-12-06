Ejecutan a chofer frente al Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa

Un chofer de la empresa de paquetería Tresguerras fue ejecutado la tarde del 5 de diciembre frente al Ayuntamiento de Culiacán, en un ataque directo que conmocionó a residentes y transeúntes. El crimen ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón, una de las vialidades más concurridas del centro.

Según los primeros reportes, un hombre armado abrió fuego contra el chofer mientras la unidad avanzaba por la zona. Tras recibir los impactos, la víctima perdió el control del camión, que continuó varios metros hasta estrellarse contra una fuente ubicada frente al Palacio Municipal.

El conductor murió en el lugar. De manera extraoficial, fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hombre había sido identificado como Agustín, aunque señalaron que la autoridad no lo ha confirmado oficialmente.

El ataque generó una rápida movilización policiaca y militar debido a la cercanía con edificios gubernamentales como el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, así como por el flujo constante de personas en la zona.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área minutos después del ataque, mientras efectivos del Ejército Mexicano se sumaron al resguardo del perímetro para evitar riesgos adicionales entre la población.

La circulación en la avenida Álvaro Obregón fue cerrada parcialmente mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaba las primeras diligencias, incluida la recolección de casquillos y otros indicios balísticos.

Autoridades estatales señalaron que continuarán las investigaciones para determinar el móvil del ataque y localizar al agresor, quien logró escapar tras disparar contra el chofer en el corazón de Culiacán.