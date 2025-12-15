Ejecutan a un hombre y hieren a una mujer en Ciudad Insurgentes

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada por disparos de arma de fuego la noche del domingo 14 de diciembre en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, hecho por el cual ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 21:29 horas se recibió el reporte de un hombre sin vida al interior de un vehículo y de una mujer herida por proyectil de arma de fuego, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

En el kilómetro 16 de la carretera Ciudad Insurgentes–Loreto, agentes de investigación criminal y peritos localizaron un vehículo Ford Expedition, dentro del cual se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de 45 años de edad, quien fue identificado por las autoridades.

En el mismo hecho, una mujer de 23 años resultó lesionada por impactos de arma de fuego y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, donde permanece bajo observación.

Peritos especializados en criminalística de campo realizaron el procesamiento del lugar de los hechos, asegurando diversos indicios que fueron embalados conforme a la cadena de custodia y enviados a los laboratorios de la Procuraduría General de Justicia del Estado para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

La autoridad informó que las indagatorias continúan con el objetivo de esclarecer el ataque y lograr la identificación y detención de él o los probables responsables.

De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con este hecho suman cuatro homicidios dolosos registrados en Baja California Sur en lo que va del mes de diciembre.