Ejecutan a balazos al influencer Chakin Valadez en Ensenada
El influencer y creador de contenido Chakin Valadez fue asesinado a balazos en Ensenada, Baja California, informaron autoridades estatales.
El ataque ocurrió cuando Valadez se encontraba a bordo de su camioneta, desde donde realizaba grabaciones para redes sociales. Sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron a la escena tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, donde confirmaron el fallecimiento del influencer. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos.
La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación por homicidio. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha informado sobre el posible móvil del ataque.
Chakin Valadez era conocido por crear contenido digital desde distintos puntos de Ensenada, lo que generó reacciones de consternación entre seguidores y usuarios de redes sociales tras conocerse su muerte.
