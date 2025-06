Ejército mexicano insiste en acatar advertencias durante lluvias y ciclones en BCS

El Ejército mexicano invitó a la ciudadanía a acatar advertencias durante temporada de lluvias y ciclones 2025 en Baja California Sur. Esto durante las actividades conmemorativas por el 59 aniversario del Plan DN-III-E.

El Capitán Segundo de Zapadores, César Flores Cabrera, del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate en La Paz, recordó un caso ocurrido en 2023, durante la tormenta tropical “Hilary”, en San Quintín, Baja California, donde una persona perdió la vida tras ignorar una instrucción de seguridad.

Relató que, en aquella ocasión, se advirtió a una ciudadana sobre el peligro de cruzar un arroyo que había incrementado su caudal de manera repentina. Sin embargo, la persona decidió ignorar las recomendaciones.

“A esta persona se hizo la indicación que el agua venía subiendo de forma rápida. No sé, me imagino que tenía prisa, quería llegar a su hogar y no nos hizo caso. Desgraciadamente ella pasó, nosotros estábamos en otras actividades y al voltear ella cruza, desgraciadamente el arroyo creció más de lo esperado o de lo que ella esperaba y se la llevó el arroyo”, comentó Flores Cabrera.

Explicó que la búsqueda del cuerpo se prolongó durante cuatro días debido a la magnitud de la tormenta y las condiciones de los cauces en la zona. Esta experiencia, dijo, refleja la necesidad de actuar con precaución y seguir las recomendaciones del personal capacitado durante la aplicación del Plan DN-III-E.

“Por eso es muy importante que cuando el personal militar haga la indicación: no cruce esta avenida, no cruce este arroyo; pues hagan caso en ese sentido. No es que la gente no nos apoye o que la gente no nos haga caso. Nos apoyan, están con nosotros, obedecen las indicaciones, pero nunca falta alguna persona con una decisión muy pronta o muy inadecuada”, añadió Flores Cabrera.