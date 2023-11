Ejidatarios descontentos tras diálogo con Castro Cosío

Ejidatarios quedaron descontentos después de encontrarse con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, el 14 de noviembre en el Palacio de Gobierno. Dicha reunión tenía como objetivo concertar acuerdos y decisiones sobre la determinación de si las sierras La Giganta y Guadalupe deberían o no ser consideradas Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Desde hace años, han estado tratando de evitar la declaración de ANP en algunas zonas de Baja California Sur por parte de las instituciones federales, lo que ha generado incertidumbre, luchas, cuestionamientos y contradicciones, expresó Higuera Arce.

Sin embargo, la presidenta subrayó que durante la reunión, las autoridades estatales, incluida la presencia de Castro Cosío, no atendieron las encomiendas y peticiones emitidas por los ejidatarios, las cuales especifican las razones por las cuales rechazan la creación de ANP.

“Entonces salimos muy decepcionados, con muy mal sabor de boca, porque el gobernador nos lo dijo claramente, él no nos va a dar su apoyo. Lo único que mostró en esa reunión es el desconocimiento total del tema; ya que, en momentos, él vuelve a su mismo argumento sin fundamento, de que dice ‘es que queremos hacer esto, para que el ejidatario no malbarate su tierra y para que el ejidatario no se la venda a los políticos’. Yo se lo dije, en ninguna parte y en ninguna ley se estipula que el ejidatario no pueda venderle a un político, eso es una mentira”, detalló.