El anillo dorado de Miley Cyrus desata la euforia: Padre de Maxx Morando confirma el compromiso

La superestrella Miley Cyrus y el músico Maxx Morando están oficialmente comprometidos. La noticia se desató cuando la cantante acaparó la atención en la alfombra roja al lucir una pieza de joyería espectacular. Inmediatamente, esto generó una ola de especulaciones sobre un nuevo paso en su historia de amor.

El icónico anillo

El evento tuvo lugar el dia de ayer en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Miley Cyrus y Maxx Morando asistieron a la avant-premiere de Avatar: Fuego y Cenizas. Cyrus posó radiante, exhibiendo una joya en su dedo anular. El diseño fue descrito como dorado, moderno y casi escultórico, contrastando con los anillos de diamantes clásicos.

Confirmación por parte de la familia Morando

Aunque Cyrus no ha emitido declaraciones públicas, el misterio se aclaró rápidamente a través de redes sociales. Diversas publicaciones difundieron capturas de pantalla de la cuenta de Instagram del padre de Maxx Morando. En el post, el progenitor felicitaba a la pareja con el mensaje “congratulations” (felicidades). Este mensaje incluía fotos de Cyrus usando el mismo anillo dorado, y aunque fue eliminado minutos más tarde, confirmó la certeza de los fans.

Detalles de la discreta relación

La relación entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó discretamente en 2021. Se conocieron gracias a amigos en común de Los Ángeles, siendo incluso una “cita a ciegas” para la cantante. Morando es músico, baterista y diseñador, y la pareja comparte su pasión por la creatividad y la música. Este es el segundo compromiso de Cyrus, quien previamente estuvo casada con Liam Hemsworth; su divorcio se oficializó en febrero de 2020.