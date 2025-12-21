El Barça vence 2-0 al Villarreal y cierra el año como líder de LaLiga

Triunfo sólido en Villarreal

Villarreal, España.– El FC Barcelona cerró el año con una victoria clave al derrotar 2-0 al Villarreal este domingo en el Estadio de La Cerámica, resultado que le permite mantener una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid y asegurar el título honorífico de “campeón de invierno” al término de la primera vuelta de LaLiga 2025.

El conjunto azulgrana se adelantó temprano con un penalti convertido por Raphinha al minuto 12, y sentenció el encuentro en el 63 con un potente disparo de Lamine Yamal, tras una serie de rechaces en el área.

Villarreal, en desventaja desde el primer tiempo

El equipo local logró empatar momentáneamente, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Además, quedó en desventaja numérica desde el minuto 39 por la expulsión de Renato Veiga, lo que condicionó el resto del partido.

Lo que viene para el Barça

Con este triunfo, el Barça cierra el año con tranquilidad y se prepara para el derbi contra el Espanyol el próximo 3 de enero, antes de viajar a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España.

Villarreal, en crisis deportiva

En contraste, el Villarreal atraviesa un diciembre complicado:

Eliminado de la Copa del Rey por el Racing de Santander

por el Debilitado en Champions League

Relegado al cuarto puesto de la tabla, superado por el Atlético de Madrid

El Barcelona cierra 2025 como líder de LaLiga, con un rendimiento sólido y goles de sus figuras emergentes. Mientras tanto, el Villarreal enfrenta un cierre de año difícil, marcado por eliminaciones y pérdida de posiciones.

