El Barça vence 2-0 al Villarreal y cierra el año como líder de LaLiga
Triunfo sólido en Villarreal
Villarreal, España.– El FC Barcelona cerró el año con una victoria clave al derrotar 2-0 al Villarreal este domingo en el Estadio de La Cerámica, resultado que le permite mantener una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid y asegurar el título honorífico de “campeón de invierno” al término de la primera vuelta de LaLiga 2025.
El conjunto azulgrana se adelantó temprano con un penalti convertido por Raphinha al minuto 12, y sentenció el encuentro en el 63 con un potente disparo de Lamine Yamal, tras una serie de rechaces en el área.
Villarreal, en desventaja desde el primer tiempo
El equipo local logró empatar momentáneamente, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Además, quedó en desventaja numérica desde el minuto 39 por la expulsión de Renato Veiga, lo que condicionó el resto del partido.
Lo que viene para el Barça
Con este triunfo, el Barça cierra el año con tranquilidad y se prepara para el derbi contra el Espanyol el próximo 3 de enero, antes de viajar a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España.
Villarreal, en crisis deportiva
En contraste, el Villarreal atraviesa un diciembre complicado:
- Eliminado de la Copa del Rey por el Racing de Santander
- Debilitado en Champions League
- Relegado al cuarto puesto de la tabla, superado por el Atlético de Madrid
El Barcelona cierra 2025 como líder de LaLiga, con un rendimiento sólido y goles de sus figuras emergentes. Mientras tanto, el Villarreal enfrenta un cierre de año difícil, marcado por eliminaciones y pérdida de posiciones.
