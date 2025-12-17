El bloqueo petrolero estadounidense devastaría al régimen venezolano

El reciente endurecimiento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, enfocado en su industria petrolera, amenaza con profundizar la crisis económica de un régimen ya debilitado, según The Economist en un análisis publicado el 13 de diciembre de 2025.

El punto de inflexión fue la incautación el 10 de diciembre del superpetrolero Skipper, seguido de sanciones a múltiples buques que cargaban crudo venezolano, marcando el inicio de una fase más agresiva en la estrategia estadounidense. Estas acciones forman parte de un operativo naval que procura interceptar embarcaciones que violan sanciones y transportan petróleo hacia terceros mercados, en particular Asia.

Según el análisis, la maniobra tiene un impacto económico directo sobre el régimen de Nicolás Maduro, que depende casi por completo de los ingresos petroleros para financiarse. El riesgo ahora es que, al aumentar los costos de transporte y elevarse las primas de riesgo para los operadores de buques, se encarezca y restrinja la capacidad de Venezuela de vender su principal commodity.

Estos movimientos estadounidenses han ido más allá de sanciones convencionales. Informes internacionales dan cuenta de que la administración de EE. UU. ha implementado un bloqueo naval completo contra petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, rodeando estratégicamente al país con activos navales para dificultar sus exportaciones de crudo y presionar por cambios políticos.

Desde Caracas, el gobierno de Maduro ha rechazado enérgicamente estas acciones, calificándolas de “irracionales” y de intento de apropiación de los recursos nacionales. Según comunicados oficiales, Venezuela prepara denuncias ante instancias internacionales por violaciones al derecho internacional, mientras insiste en su soberanía sobre la industria petrolera.

La medida del bloqueo petrolero coincide con un periodo de despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y sanciones adicionales contra empresas y buques vinculados al comercio petrolero venezolano, elevando aún más el enfrentamiento entre Washington y Caracas.

