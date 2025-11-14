El Buen Fin inicia con 17 quejas, una en BCS: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante el primer día de la 15ª edición de El Buen Fin se registraron 17 inconformidades a nivel nacional, con corte a las 16:00 horas. La dependencia detalló que se logró la conciliación en 70.5% de los casos y se recuperaron 39,513.11 pesos a favor de los consumidores.

Los principales motivos de reclamo fueron el incumplimiento de promociones y la falta de respeto a los precios anunciados. Las entidades con más quejas fueron Hidalgo y la Ciudad de México, con tres cada una, seguidas por el Estado de México, con dos. También se reportaron inconformidades en Quintana Roo, Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Colima, Coahuila y Baja California Sur, donde destacó el registro de una sola queja en el inicio de la jornada, según confirmó Profeco.

A nivel nacional, los proveedores con más reclamos durante el arranque de El Buen Fin fueron Walmart, seguido por Soriana y Coppel. Los productos con mayor número de quejas fueron pantallas, con cuatro incidentes. Con dos reportes cada uno se ubicaron electrodomésticos, ropa, zapatos, alimentos, bebidas, computadoras y Laptop.

En categorías con un solo reporte se encontraron pañales para bebé, el sector transporte-automotriz, accesorios para ropa y artículos de línea blanca. Además de las inconformidades formales, Profeco indicó que brindó 796 asesorías a consumidores en temas relacionados con sus derechos y trámites ante la institución.