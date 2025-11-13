El Buen Fin 2025: BCS inicia oficialmente y prevé 850 mdp en derrama

El Buen Fin 2025 inició formalmente en Baja California Sur con la primera compra simbólica encabezada por el subsecretario de Economía de la SETUE, Alonso Gutiérrez Martínez. La estrategia nacional se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y se estima que generará una derrama económica superior a 850 millones de pesos en el estado.

Gutiérrez Martínez señaló que este programa, impulsado por el Gobierno de México, es una oportunidad para fortalecer a micro, pequeñas y medianas empresas. Destacó el impulso a productos con la marca Hecho en México y Hecho en BCS, cuyo catálogo y contactos están disponibles en el portal oficial de SETUE.

El funcionario exhortó a realizar compras responsables, verificar precios con anticipación, elegir negocios formales y evitar fraudes o estafas digitales.

“El Buen Fin es más que descuentos; es una oportunidad para apoyar a los negocios sudcalifornianos, generar empleo y fortalecer la economía familiar”, señaló.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado, a través de la SETUE, continuará trabajando con el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico sostenible y la competitividad en los cinco municipios.