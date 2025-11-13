El Buen Fin comenzó con grandes promociones

Con el primer minuto de este jueves 13 de noviembre, tiempo del centro, dio inicio El Buen Fin, el evento comercial más esperado del año en México. Desde las primeros instantes establecimientos con servicio las 24 horas, como algunas sucursales de Walmart, comenzaron a recibir a los consumidores que buscaban aprovechar las mejores promociones y ofertas.

En esta edición, El Buen Fin se llevará a cabo hasta el próximo 17 de noviembre, aunque diversos comercios extendieron o adelantaron sus campañas. Tal fue el caso de Walmart, que inició antes con su evento denominado Fin Irresistible, y de Elektra, que presentó su propia versión llamado El Mejor Fin, ambas con descuentos en electrónica, línea blanca, tecnología y artículos para el hogar.

El propósito de El Buen Fin es incentivar el consumo interno mediante ofertas atractivas, financiamientos especiales y meses sin intereses, beneficiando tanto a los consumidores como al sector comercial. Las tiendas participantes buscan captar la atención de miles de compradores con rebajas en productos esenciales y de temporada.

De acuerdo con las cadenas participantes, las promociones se mantendrán activas durante todo el fin de semana y algunas podrían extenderse más allá del periodo oficial de El Buen Fin, ofreciendo a los clientes mayores oportunidades de ahorro y acceso a bienes a precios competitivos.