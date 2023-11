El desaire de Ebrard a Sheinbaum

La ceremonia en la que Claudia Sheinbaum se convirtió en la precandidata presidencial de la autollamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, sirvió para evidenciar las lealtades y las divisiones. Nos hacen ver que de las tres corcholatas que perdieron la contienda con doña Claudia, solo dos acudieron al acto. El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el excoordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, acompañaron a Sheinbaum a recibir la constancia de precandidata, no así el excanciller Marcelo Ebrard, quien envió en su representación a un diputado. Al parecer, don Marcelo sigue sin digerir su derrota en las encuestas que le dieron la candidatura a Sheinbaum, o tendría algo más importante que hacer para justificar el desaire de no asistir al acto de la candidata presidencial de su partido.

“Alito”, vivir sin fuero es vivir en el error

Dirigentes precavidos valen por dos. Nos hacen ver el caso del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien presentó su carta de intención para reelegirse como diputado federal. Don “Alito”, nos dicen en realidad está interesado en ser senador, pero por si alguna cosa llegara a pasar deja una vela encendida para mantenerse en el Poder Legislativo y conservar el fuero. Otro priista que también prendió su vela es Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro. Hasta ahora, son 460 los diputados aspirantes a la reelección, es decir, más del 90%. Vivir sin fuero, es vivir en el error, dicen algunos.

Senadora regañada podría dejar bancada de MC

Hasta a los propios integrantes de Movimiento Ciudadano se sorprendieron con el maltrato del dirigente nacional Dante Delgado a la senadora Indira Kempis, nos dicen. La legisladora, que aspiraba a la candidatura presidencial, tuvo la osadía de decir que había una cargada en favor de Samuel García, lo que le valió una reprimenda pública y la descalificación del proceso interno. Nos aseguran que la senadora analiza la situación en que la deja este episodio dentro de la bancada naranja y la posibilidad de emigrar, por un tema de dignidad. Si esto ocurre, nos hacen ver, el grupo parlamentario de MC, que había crecido a 13 integrantes con la incorporación de Laura Ballesteros, suplente de Xóchitl Gálvez, volvería a tener 12 miembros.

San Lázaro en piloto automático

Nos platican que, desde esta semana, la Cámara de Diputados entró en piloto automático, pues luego de aprobar el Paquete Económico 2024 del presidente López Obrador, prácticamente ya no tienen nada en el tintero para avalar en los próximos días. Tan es así, que el miércoles pasado citaron para sesionar este miércoles, es decir que se tomaron su puentecito de una semana entera por la conmemoración del Día de la Revolución. Tal parece que, a diferencia del Senado, en la cámara baja ya no hay urgencia por aprobar las miles y miles de reformas que duermen el sueño de los justos y están atoradas en comisiones, incluida la de las 40 horas laborales.