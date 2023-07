El Día Mundial del Rock: Celebrando la Pasión y Solidaridad

El 13 de julio es una fecha especial para millones de personas en todo el mundo, ya que se conmemora el Día Mundial del Rock. Este día rinde homenaje a un evento histórico que tuvo lugar el año anterior: los conciertos multitudinarios de Live Aid. Realizados el 13 de julio de 1985, estos conciertos tuvieron como objetivo principal recaudar fondos para combatir el hambre en Etiopía. El evento se llevó a cabo simultáneamente en los estadios de Wembley en Londres y John F. Kennedy en Filadelfia, y contó con la presencia de las mayores figuras del rock de la época.

El Día Mundial del Rock es mucho más que una celebración musical; es un reconocimiento al espíritu de rebeldía y cambio que caracteriza a este género. El rock se ha destacado por alzar la voz en contra de las injusticias y buscar la verdad con valentía, sin necesidad de recurrir a la violencia. Como lo expresó Pete Townshend y citó posteriormente Charly García: el rock es un medio que se compromete a señalar lo que está mal.

Live Aid se convirtió en un símbolo de este espíritu, y a partir del año siguiente, el 13 de julio fue reconocido como el Día Mundial del Rock.

La historia detrás de Live Aid y su impacto en la lucha contra el hambre en Etiopía

El evento de Live Aid no solo fue un concierto memorable, sino también una manifestación de solidaridad a gran escala. Durante esos años, Etiopía atravesaba una grave sequía y hambruna que dejaron una devastadora falta de alimentos y agua, ocasionando una gran cantidad de muertes por inanición. Cuando la cadena de televisión BBC mostró la difícil situación, el músico y activista Bob Geldof decidió tomar acción. Geldof viajó a África para presenciar la crisis y fundó Band Aid Trust, una organización dedicada a gestionar y distribuir la ayuda recaudada.

Uno de los puntos clave para llamar la atención del mundo sobre la situación en Etiopía fue la grabación de la canción “Do They Know It’s Christmas?”, en 1984. Bob Geldof y su amigo Midge Ure de Ultravox reunieron a una notable cantidad de músicos británicos para realizar esta grabación. La canción se convirtió en un éxito mundial, generando conciencia y recaudando fondos para la causa. Fue un llamado a la acción que demostró el poder de la música para movilizar a las personas y marcar la diferencia.

La idea de organizar un concierto benéfico a gran escala para recaudar fondos en beneficio de Etiopía surgió de Boy George y Jon Moss de Culture Club. Su visión era hacer el evento más grande de la historia, utilizando los derechos de televisión y la venta de boletos para recaudar una suma significativa de dinero. Se decidió llevar a cabo dos festivales simultáneamente, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra.

La respuesta de los artistas y del público fue abrumadora. Figuras legendarias del rock como Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who e incluso Paul McCartney de The Beatles fue convencido de volver a tocar y se unió a la causa.

La recaudación superó los 100 millones de dólares y el concierto fue transmitido en vivo vía satélite en más de 72 países. Live Aid se convirtió en uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo y dejó una huella imborrable en la historia musical.

Indudablemente, el performance de su majestad Queen se robó el concierto cuando Freddie Mercury salió lleno de energía y entregó todo en el escenario. Desde que la banda abrió con “Bohemian Rhapsody“, cómo hizo retumbar el epicentro de la tierra con “We Will Rock You“, hasta que cerró con “We Are The Champions“.

Se dice que todos los artistas comenzaron a reunirse anonadados al presenciar la grandeza de una banda sin precedentes. Fue tal el éxito del show que el mismo Sir Elton John corrió al camerino de Mercury para decirle: “¡Bastardos, se robaron el show!”. Y sin saberlo, la banda nos había regalado un tesoro que perdura a través del tiempo.

El impacto del rock and roll va más allá de un solo evento. Ha sido una fuerza impulsora en la historia de la música, inspirando a generaciones de artistas y creando un sentido de comunidad entre los amantes del género. El rock and roll ha trascendido fronteras y ha sido una poderosa forma de expresión, rebeldía y liberación para millones de personas en todo el mundo.

En este día, celebramos el legado del rock y su capacidad de transformar el mundo. El Día Mundial del Rock es una ocasión para celebrar la música y el impacto positivo que puede tener en la sociedad.