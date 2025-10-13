El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, irá a prisión el 21 de octubre

El expresidente francés Nicolas Sarkozy se prepara para enfrentar una nueva fase crítica de su vida: el próximo 21 de octubre deberá internarse en la prisión parisina de La Santé para cumplir una condena de cinco años, luego de haber sido hallado culpable de conspiración criminal relacionada con la financiación ilícita de su campaña presidencial de 2007 con aportes del régimen libio.

Aunque Nicolas Sarkozy apeló el fallo del Tribunal Correccional de París, los jueces determinaron que la pena debe ejecutarse de manera provisional por la “gravedad excepcional” de los hechos, una decisión casi sin precedentes para un expresidente de la Quinta República francesa. El tribunal, además, le impuso una multa de 100 000 euros y una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos.

Fuentes judiciales informaron que Nicolas Sarkozy ya fue notificado formalmente por la Fiscalía Financiera francesa sobre la fecha, el lugar y las condiciones de su ingreso penitenciario.

Debido al perfil de seguridad requerido, se prevé que su reclusión ocurra en un ala especial para presos vulnerables o en celdas individuales adaptadas dentro del penal de La Santé.

El caso que llevará a Nicolas Sarkozy a prisión ha generado un debate profundo en Francia sobre la rendición de cuentas al más alto nivel del poder. Tras décadas en la política y condenas previas por corrupción y tráfico de influencias, episodio que marca un punto de inflexión: un expresidente condenado y encarcelado por delitos electorales.