El Festival Cervantino se descentraliza y llega a 11 entidades del país en 2025.

El Circuito Cervantino se prepara para su edición 2025 con una expansión significativa de su alcance cultural en México. La iniciativa busca llevar la oferta internacional del 53 Festival Internacional Cervantino (FIC) más allá de su sede principal en Guanajuato. En total, se presentarán 88 funciones en 11 entidades del país.

El FIC, que se celebra del 10 al 26 de octubre, busca ser un punto de encuentro de diferentes contextos y culturas. Este año, el Circuito Cervantino tendrá la meta de contribuir a descentralizar la oferta cultural.

¿Donde se presentara?

El Circuito Cervantino tendrá presencia en entidades como:

Las dos Baja California

La Ciudad de México

El Estado de México

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nuevo León

Tlaxcala

Sinaloa.

La programación se presentará en 40 foros, lo que permitirá fortalecer el vínculo cultural entre regiones.

Valeria Palomino, directora de Circuitos y Festivales de la Secretaria de Cultura, explicó que esta expansión “permite la detonación de conversaciones y reflexiones entre comunidades”. Además, la iniciativa ofrece a los artistas la posibilidad de presentar su trabajo ante distintas audiencias. Las opciones artísticas que recorrerán estas sedes incluyen ópera, música, performance y teatro.

La música arrancara en la Ciudad de México

El Circuito Cervantino iniciará el próximo 28 de septiembre en la Ciudad de México. El evento de arranque contará con la participación de la cantautora colombiana Victoria Sur.

Sur ofrecerá un homenaje a la cantante veracruzana “Toña la Negra”. El repertorio incluirá canciones de Agustín Lara, además de piezas originales de la cantautora. Al igual que el FIC, el Circuito Cervantino tendrá a Veracruz y Reino Unido como invitados de honor.

Orquesta de Prestigio que asistiran al Palacio de Bellas Artes

Uno de los espectáculos más destacados es la presentación de The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, de Alemania, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Este concierto se realizará el jueves 16 de octubre de 2025, a las 20 horas. La agrupación es considerada una de las de más prestigio en el mundo, reconocida por su estilo único.

La orquesta alemana se presentará bajo la dirección del violinista y director de orquesta italiano, Riccardo Minasi. El ensamble contará con la participación especial del violinista canadiense James Ehnes, reconocido por su virtuosismo y musicalidad.

El programa se integra por obras de Franz Schubert, Felix Mendelssohn y el Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 61, de Ludwig van Beethoven. La orquesta tendrá una presentación previa, el 14 de octubre a las 21 horas, en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato, durante el 53 FIC.

Para el 53 FIC, se tienen cifras de 3,458 artistas participantes en total, con 2,938 artistas nacionales y 520 internacionales. Si el público desea asistir a la función de la orquesta alemana en la Ciudad de México, los boletos se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y a través de Ticketmaster. La programación completa del 53 FIC y el Circuito Cervantino 2025 puede consultarse en festivalcervantino.gob.mx.