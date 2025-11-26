El legado de The Doors revive en México: fechas y ciudades para ver el documental en 4K

The Doors regresan a la pantalla grande seis décadas después de su formación para celebrar su influyente legado musical. Cinépolis +QUE CINE anunció el estreno en formato 4K del documental The Doors: When You’re Strange. Esta proyección especial se enfoca en cómo la banda originaria de Los Ángeles, California, se convirtió en una fuerza poética y provocadora en la escena psicodélica de los sesenta.

El documental premiado y sus protagonistas

El largometraje, que es ganador del premio GRAMMY, reconstruye la trayectoria del cuarteto desde sus inicios en 1965 hasta 1971, año del fallecimiento de Jim Morrison. Dirigido por Tom DiCillo, el documental está narrado por Johnny Depp. La cinta ofrece una mirada íntima a la química creativa entre Morrison (voz), Ray Manzarek (teclado), Robby Krieger (guitarra) y John Densmore (batería).

Su estilo periodístico destaca cómo las composiciones de la banda rompieron las convenciones culturales de su tiempo. La mezcla de blues, rock y letras existenciales en canciones como “Light My Fire” y “Riders on the Storm” consagró a The Doors como una de las bandas más revolucionarias.

Fechas y preventa en complejos Cinépolis

El estreno en México de la versión restaurada en 4K se llevará a cabo los días 4 y 6 de diciembre. La preventa para adquirir boletos inició el 30 de octubre a través de la App Cinépolis, su sitio oficial y en las taquillas de los cines participantes.

Este evento cinematográfico estará disponible en 76 complejos Cinépolis a lo largo de la República Mexicana. Las ciudades que podrán disfrutar del documental incluyeN:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Puebla

Querétaro

Mérida

León

Tijuana, entre otras.

Una experiencia 4K con material inédito

Ver The Doors: When You’re Strange en pantalla grande es un viaje al corazón de la época que cambió la música y la forma de entender la libertad. Su propuesta visual y sonora transforma el documental en una experiencia cinematográfica fascinante, incluso para nuevas generaciones que descubren al grupo.

La producción utiliza imágenes inéditas y material de archivo restaurado para crear esta experiencia. Además de la restauración en 4K, el estreno incluye una grabación inédita de “Riders on the Storm”. En esta pieza, John Densmore y Robby Krieger reinterpretan el clásico junto a artistas invitados, en colaboración con Playing For Change.