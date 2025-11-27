“El Licenciado” niega ante juez pertenecer al CJNG y acusa tortura tras su arresto

El presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, conocido como “El Licenciado” se presentó ante un juez federal para declarar ante los cargos que se le imputan donde negó categóricamente pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El imputado no solo rechazó los señalamientos de afiliación al CJNG, sino que además denunció que fue sometido a tortura durante su detención. Aseguró que las confesiones en su contra podrían haber sido obtenidas bajo coacción y presión física, lo que dijo, compromete la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía.

“El Licenciado”, quien se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el penal de “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, fue detenido el 18 de noviembre, en el Centro Histórico de Morelia, cuando se dirigía a un partido de futbol de su hijo.

Durante la audiencia, la defensa de “El Licenciado” insistió en que sus derechos humanos fueron violados, y que la acusación de pertenecer al CJNG obedece más a una construcción mediática que a evidencia concreta. Según su versión, la detención se dio en condiciones irregulares y sin una orden clara, lo que agrava las dudas sobre la legalidad del procedimiento. Frente a estas afirmaciones, el juez ordenó revisar el expediente completo y determinó una serie de diligencias adicionales para garantizar un debido proceso.

El detenido afirmó que cuenta con una “forma honesta de vivir”, al referir que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, además de haberse desempeñado como contratista de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 2012, con fines de construcción.

Agregó que en el 2018 fungió como asesor en el Congreso de la Unión, al servicio de diputados federales, mientras que en 2024 inició trabajos de obra pública y de su licenciatura para el ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán, de donde es originaria su mamá.

Será este jueves cuando el juez, Luis Fernando Díaz Parra, defina si vincula o no a proceso a “El Licenciado”, por el delito de homicidio calificado contra Carlos Manzo.