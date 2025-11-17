¿El lunes 17 de noviembre se paga doble o triple? Esto dice la ley por el aniversario de la Revolución Mexicana

Día feriado por el 115 aniversario de la Revolución

Este lunes 17 de noviembre es día de descanso obligatorio en todo el país, con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Aunque la fecha original es el 20 de noviembre de 1910, la Ley Federal del Trabajo establece que el feriado se recorra al tercer lunes de noviembre, con el fin de generar un fin de semana largo.

Lee más: Se juega el segundo partido de la final de la CIBAPAC 2025

Pago triple para quienes laboren

Cada año surge la misma duda: ¿si se trabaja en esta fecha el pago es doble o triple?

La Ley Federal del Trabajo es clara: quienes acudan a laborar en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir:

Sueldo normal correspondiente al feriado .

. Un salario doble por el servicio prestado.

En términos prácticos, esto significa que el trabajador debe recibir un total equivalente a tres salarios diarios por esa jornada.

Caso especial: cuando coincide con domingo

La ley también contempla situaciones especiales. Si el día feriado coincide con un domingo, además del pago triple, el trabajador debe recibir la prima dominical, equivalente al 25% extra sobre el salario de un día ordinario.

Esta disposición garantiza que quienes se ven obligados a laborar en fechas destinadas al descanso reciban una compensación económica justa.

Lee más: Trump señala no estar contento con el combate que México ha hecho al narcotráfico

Responsabilidad de las empresas

Antes de que llegue el día, las empresas están obligadas a determinar cuántos trabajadores serán necesarios para cubrir las operaciones. Una vez acordado ese número, los empleados designados deberán presentarse a laborar, y el patrón deberá cumplir con la compensación económica establecida por la ley.

Así, en el marco de una fecha histórica para México, la legislación laboral protege el derecho de los trabajadores a recibir un pago diferenciado cuando prestan sus servicios en un día que, por principio, está destinado a la conmemoración y al descanso.