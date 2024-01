‘El Mimoso’ niega acusaciones de su esposa por violencia doméstica (VIDEO)

Luego de que María Delfín, esposa de Luis Antonio López, mejor conocido como ‘El Mimoso’, exvocalista de la Banda El Recodo, acusó ser víctima de violencia doméstica, el cantante ya salió a desmentir las acusaciones y a dar su versión de los hechos.

Fue a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, donde el intérprete rechazó ejercer cualquier tipo de agresión en contra de su todavía pareja, quien, además, anunció que levantó dos denuncias hacia Luis Antonio:

“Que Dios me quite en este momento la vida si yo he tocado violentamente, ni a ella, ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer”, comentó.

Asimismo, el artista enfatizó en que jamás ha atentado en contra de una mujer, por lo que los señalamientos de María, representan una “acusación muy grave”, la cual, considera que se salió de las manos de Delfín:

“Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra, esto se salió de las manos porque esto va más allá de lo que se me está acusando y jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer”, añadió.

Durante el live, el músico sinaloense aprovechó para explicar las “verdaderas” razones por las que ahora tiene problemas con su cónyuge, condición que comenzó por situaciones financieras:

“Creo que más que el problema como lo menciona físico, psicológico, no lo es. El problema es económico y la verdad ahí yo tuve que poner un alto. Durante tantos años me ha costado trabajo llegar a este lugar en donde me ha puesto la vida y las cosas que están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo (…)” dijo.