“El Mochaorejas” deja estrés postraumático a Olga Wornat y se estrena como serie en ViX

La periodista argentina Olga Wornat compartió que su labor de investigación para la serie El Mochaorejas, basada en la vida del secuestrador mexicano Daniel Arizmendi López, le dejó estrés postraumático debido al contacto directo con el criminal y la crudeza de los hechos reconstruidos.

La producción, disponible en la plataforma ViX Premium desde el 23 de enero de 2026, se inspira en el trabajo periodístico que emprendió Wornat desde 2023, que incluyó llamadas telefónicas y comunicación epistolar con Arizmendi, para reconstruir su historia y el contexto social que permitió que operara su banda de secuestradores en la Ciudad de México en los años 90.

A Arizmendi —conocido como “El Mochaorejas” por su método de mutilar orejas a sus víctimas como forma de presión para exigir rescates— se le considera uno de los casos criminales más notorios de esa época, y su banda operó entre 1996 y 1998, generando miedo y redes de violencia que marcaron a la sociedad mexicana.

Wornat explicó que, para recrear con fidelidad la historia, recorrió lugares clave de la vida de Arizmendi y entrevistó a víctimas, familiares y testigos, lo que implicó adentrarse en escenarios de violencia, miseria y disfunción familiar que dejaron huella en su salud emocional. “Quedé con estrés postraumático… comía y dormía poco”, reconoció la periodista, quien valoró ver finalmente en pantalla el resultado de su investigación y el trabajo del director Mauricio Cruz.

La serie de ocho episodios, protagonizada por Damián Alcázar como Arizmendi, busca no solo narrar la vida del criminal, sino también ofrecer una mirada crítica sobre las condiciones sociales de la década de los noventa que permitieron el auge de las organizaciones de secuestro y violencia.

