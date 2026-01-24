El Mochaorejas: ViX estrena serie sobre uno de los casos criminales más impactantes de México

La plataforma de streaming ViX estrenó el 23 de enero El Mochaorejas, una serie original que reconstruye uno de los episodios más oscuros del crimen organizado en México durante los años noventa, cuando los secuestros se convirtieron en un fenómeno social que marcó a toda una generación.

La producción de ocho episodios está inspirada en la investigación de la periodista Olga Wornat, reconocida por sus trabajos de largo aliento sobre crimen político y organizado en América Latina, y busca ir más allá de la recreación literal de los hechos para explorar el impacto social, emocional y familiar de los secuestros.

El actor Damián Alcázar interpreta al protagonista, Daniel Arizmendi López, alias El Mochaorejas, un criminal cuyo nombre se volvió sinónimo de terror en la década de los 90 por el brutal método de presionar a las familias de sus víctimas: mutilar y enviar orejas como prueba de vida. Arizmendi dirigió una banda dedicada al secuestro que, según registros judiciales, estuvo relacionada con múltiples privaciones de libertad antes de su captura en 1998.

Junto a Alcázar, el elenco principal incluye a Paulina Gaitán y otros actores como Alex Perea, Ariana Saavedra y Gustavo Sánchez Parra, bajo la dirección de Mauricio Cruz Fortunato y la producción de Carlos Bardasano y Jorge Bermúdez.

La narrativa combina dramatización con investigación periodística, siguiendo a una periodista que reconstruye el ascenso y la caída de Arizmendi mediante archivos, testimonios y el contexto social que permitió el auge de su banda criminal. La serie no solo relata hechos violentos, sino que también plantea una reflexión sobre el impacto de estos delitos en las víctimas y la memoria colectiva.

Con esta propuesta, ViX refuerza su apuesta por contenidos basados en hechos reales, dirigidos a audiencias interesadas en historias de crimen y contexto social sin caer en la glorificación del delito.

