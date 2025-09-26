“El Nexs” y otros siete presuntos miembros del crimen organizado son detenidos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en operativos realizados en Jalisco, Morelos, CDMX fueron detenidos ocho presuntos integrantes de células vinculadas al Crimen organizado. Entre ellos se encuentra Ricardo Daniel N, alias “El Nexs”, quien fue aprehendido en Guadalajara.

De acuerdo con la SSPC, en la Ciudad de México se llevaron a cabo cateos en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, donde se detectó una célula dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

La SSPC señaló que los domicilios cateados estarían relacionados con Manuel “N”, alias “El Manolo”, considerado integrante de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en la Ciudad y Estado de México.

En estas acciones fueron detenidos Isaías Leonel “N”, Naomi Gully “N”, Irvin Omar Portillo Palacios y María Guadalupe León. También en Cuernavaca, Morelos, fue asegurado Cecilio Nieto Cruz, como parte del mismo operativo.

Las autoridades decomisaron dos armas de fuego, más de 15 mil dosis y cinco kilos de cocaína, así como más de un millón y medio de pesos, teléfonos celulares y un vehículo.

En Jalisco, elementos de seguridad realizaron cateos en dos locales comerciales y un inmueble en Guadalajara, donde fue capturado Ricardo Daniel N, alias “El Nexs”; además de Imelda “N” y Jenifer Ximena “N”.

A los tres detenidos en Guadalajara se les aseguraron sustancias con características de cristal y 23 bolsas con marihuana.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones.