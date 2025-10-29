Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 29 de Octubre, 2025
Internacional

El Papa León XIV exhorta a actuar con urgencia en favor de las poblaciones afectadas por el huracán Melissa

El Papa León XIV instó a las autoridades y a la comunidad internacional a “hacer todo lo posible” en favor de las poblaciones afectadas por el huracán Melissa, que ha devastado partes de Jamaica y Cuba.
Joaquín Sánchez Castro
29 octubre, 2025
 En su discurso al finalizar la audiencia general de este miércoles, el Papa León XIV expresó su profundo pesar por las víctimas y damnificados por el huracán Melissa, que arrasó con comunidades en Jamaica, avanzó hacia Cuba e impactó severamente en el Caribe
 El pontífice recordó que “una tormenta de potencia catastrófica” ha dejado miles de personas evacuadas, destrucción de viviendas e infraestructuras y cortes eléctricos masivos.

 Además, instó a las autoridades y comunidades a “hacer todo lo posible” para asistir a quienes han perdido el hogar, los bienes o la esperanza.

 Asimismo, agradeció públicamente a las comunidades cristianas, a las organizaciones de voluntariado y a los grupos de ayuda que ya están desplegados en las zonas de desastre, señalando que su labor es ejemplo de misericordia y solidaridad.
 El huracán Melissa tocó tierra como categoría 5 en Jamaica, provocando que más de 530 000 personas se quedaran sin electricidad y que se declarara el país “zona catastrófica”. Ahora se dirige sobre Cuba como categoría 3 dejando lluvias torrenciales, vientos extremos y marejadas ciclónicas, lo que amplifica el riesgo de desastre humanitario.
 El llamado del Papa resalta la dimensión internacional del fenómeno y la necesidad de una respuesta coordinada entre gobiernos, organismos humanitarios y la iglesia para atender la emergencia y la reconstrucción de las comunidades más vulnerables.

