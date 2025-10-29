El Papa León XIV exhorta a actuar con urgencia en favor de las poblaciones afectadas por el huracán Melissa
En su discurso al finalizar la audiencia general de este miércoles, el Papa León XIV expresó su profundo pesar por las víctimas y damnificados por el huracán Melissa, que arrasó con comunidades en Jamaica, avanzó hacia Cuba e impactó severamente en el Caribe
El pontífice recordó que “una tormenta de potencia catastrófica” ha dejado miles de personas evacuadas, destrucción de viviendas e infraestructuras y cortes eléctricos masivos.
Además, instó a las autoridades y comunidades a “hacer todo lo posible” para asistir a quienes han perdido el hogar, los bienes o la esperanza.
Asimismo, agradeció públicamente a las comunidades cristianas, a las organizaciones de voluntariado y a los grupos de ayuda que ya están desplegados en las zonas de desastre, señalando que su labor es ejemplo de misericordia y solidaridad.
El huracán Melissa tocó tierra como categoría 5 en Jamaica, provocando que más de 530 000 personas se quedaran sin electricidad y que se declarara el país “zona catastrófica”. Ahora se dirige sobre Cuba como categoría 3 dejando lluvias torrenciales, vientos extremos y marejadas ciclónicas, lo que amplifica el riesgo de desastre humanitario.
El llamado del Papa resalta la dimensión internacional del fenómeno y la necesidad de una respuesta coordinada entre gobiernos, organismos humanitarios y la iglesia para atender la emergencia y la reconstrucción de las comunidades más vulnerables.
