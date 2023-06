El principal crítico de las corcholatas de la 4T

Nos cuentan que apenas en dos días de campaña, el senador Ricardo Monreal ya sacó más trapitos al sol de los de la autollamada cuatroté, que la oposición en todo el año. Ayer, don Ricardo hizo evidente el gasto excesivo de sus compañeras corcholatas, quienes contratan la renta de cientos de espectaculares que cuestan más de los cinco millones que le dieron a cada uno para hacer giras por el país a lo largo de 70 días. “Vi una cantidad enorme de espectaculares de los otros compañeros y ojalá se moderen porque no alcanza (los cinco millones de pesos que les dio Morena de presupuesto) son muchos… ya conmino a mis compañeros a los que tienen muchos espectaculares y a los que están gastando demasiado a que se moderen” señaló Monreal durante un acto de campaña en Puebla. Nos dicen que ojalá pronto don Ricardo cumpla con su deber ciudadano y su compromiso con la honestidad y la verdad, y presente una denuncia ante las autoridades electorales para que auditen las campañas del resto de las corcholatas para saber de dónde salen los recursos para tantos anuncios espectaculares. A este paso, nos comentan, la oposición acabará pidiéndole consejos a Monreal.

Youtubers dejan la mañanera de AMLO

Nos comentan que desde este lunes la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador ha lucido con sillas vacías. Esta falta de asistencia se debe a que la mayoría de los youtubers y blogueros, que durante casi cinco años han destacado por hacer “preguntas” facilitas y alabanzas al presidente López Obrador y a la autollamada 4T, decidieron irse a cubrir las giras de las cuatro corcholatas presidenciales de Morena —algunos con gastos incluidos—, situación que incluso algunos presumen en sus redes sociales. No vaya a pensar que estos valores del periodismo tienen algún interés económico, o que están buscando acomodarse para tener otros seis años de labor y poder seguir haciendo preguntas y gestiones por las que a veces cobran una módica tarifa, para nada, se trata del más puro compromiso con la información de calidad, con la verdad y con la justicia, no son unos ambiciosos vulgares. Pago de espectaculares, gorras, camisetas, tortas, refrescos, pago de viáticos a “periodistas críticos”, cómo les rinden a algunas de las corcholatas 5 millones de pesos.

Elecciones primarias, la manzana de la discordia entre PAN-PRI y PRD

Nos platican que en la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) ya se tiene bien planchada la estrategia para elegir a su candidato o candidata presidencial; sin embargo, hay un tema que se ha convertido en la manzana de la discordia entre los propios militantes. Se trata de las elecciones primarias, pues mientras unos recomiendan que hay que realizarlas para dar más certeza, otros temen que Morena intervenga en un proceso donde haya urnas. Nos cuentan que los tres partidos ya dijeron que sí a las encuestas, a los debates, a la recolección de firmas y hasta a la participación ciudadana que los panistas se habían negado por años, pero en el tema de las primarias nada más no llegan a algo concreto. Nos hacen ver que tienen hasta el próximo lunes para llegar a un acuerdo, pues en esa fecha se han comprometido a anunciar el método que se utilizará para la designación del candidato presidencial de la alianza opositora.

¿Seguirá el choque entre morenistas radicales y moderados en el Senado?

Quien piense que la salida de Ricardo Monreal del Senado acabará con el choque entre moderados y radicales en la bancada se equivoca. Nos comentan que la llegada al Congreso de la Unión, a partir de hoy, de Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador con licencia Monreal, no es bien vista por el ala dura de Morena en el Senado. Nos hacen ver que, aunque hay una especie de pacto de no agresión entre monrealistas y radicales, ambos bandos prevén que habrá choques entre Rojas y algunos senadores de la 4T que han asumido posturas criticadas por el senador entrante. El año que resta a esta legislatura, nos hacen ver, será de tareas eminentemente político-electorales, y no tanto legislativas, por lo que el clima será propicio para los encontronazos entre bandos rivales en la Cámara Alta.