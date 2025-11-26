El Puma explica su versión tras ser bajado de un avión de American Airlines

José Luis “El Puma” Rodríguez explicó cómo inició el conflicto que terminó con su retiro de un vuelo de American Airlines. Según su testimonio, todo comenzó cuando la tripulación le pidió colocar su bolso en el compartimento superior, a pesar de que contenía medicinas que necesita mantener a la mano por su condición de salud.

El cantante aseguró que había colocado el bolso debajo del asiento, pero una sobrecargo insistió en que debía moverlo. Durante el intercambio, reconoció haber dicho que la indicación le parecía una “tontería”, lo que generó molestia entre los miembros de la tripulación.

El momento en que lo obligan a abandonar el vuelo

“El Puma” afirmó que ofreció disculpas varias veces, pero aun así el piloto decidió retirarlo del avión. El artista describió el trato como injusto y humillante, y relató que se sintió vulnerable al quedar sin vuelo y con sus medicinas en riesgo.

Detalló que el retiro del avión ocurrió de manera abrupta y sin que se le explicara claramente el proceso. Aseguró que la situación lo afectó emocionalmente por la forma en la que fue tratado.

La importancia del bolso con medicinas

El cantante explicó que su molestia inicial se debió a la preocupación por las medicinas que lleva siempre con él, derivadas de su condición médica y de tratamientos posteriores a un trasplante. Señaló que mantenerlas cerca es una necesidad, no una preferencia.

“El Puma” sostuvo que su comentario fue malinterpretado y que no tuvo la intención de ofender a la tripulación. Afirmó que el incidente pudo resolverse sin llegar al extremo de retirarlo del vuelo.

El Puma pide disculpas y espera una respuesta

En su versión, el intérprete mencionó que lamenta lo ocurrido, pero que también espera una disculpa pública por parte de la aerolínea, debido al trato que recibió. Considera que la situación escaló de manera innecesaria y que su intención nunca fue generar un conflicto mayor.

Hasta ahora, American Airlines no ha dado una respuesta oficial sobre el incidente.

Reacciones del público

Las declaraciones de “El Puma” generaron debate entre el público y sus seguidores. Algunos expresaron apoyo al cantante, mientras que otros pidieron conocer la postura de la aerolínea para tener una visión completa de lo sucedido.