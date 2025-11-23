José “El Tepa” Lomelí saca arma durante partido amateur en El Salto, Jalisco
Un partido de futbol amateur en El Salto, Jalisco, terminó en un hecho de alto riesgo luego de que José Inés “El Tepa” Lomelí, exfutbolista del Atlante, fuera captado mostrando una pistola durante una riña entre jugadores y asistentes.
El incidente ocurrió en un campo local donde se disputaba un encuentro entre equipos de liga amateur. De acuerdo con los videos difundidos, la discusión entre dos jugadores escaló hasta convertirse en una confrontación colectiva. En medio del caos, “El Tepa” se acercó al grupo y sacó un arma de fuego, lo que provocó que varias personas se retiraran del campo.
Las autoridades municipales confirmaron que el espacio deportivo fue clausurado mientras se investiga lo ocurrido. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.
Vecinos y asistentes señalaron que no es la primera vez que se registran riñas en ese tipo de encuentros, aunque este incidente destacó por la presencia del arma. Las autoridades analizan las imágenes para determinar si se iniciará una carpeta de investigación.
