El Tukicabildo de Puerto Vallarta

El 2025 será recordado como el peor año en la gobernanza de Puerto Vallarta, Jalisco.

Bienvenidos a Tukilandia. La tierra prometida de Munguía y sus seguidores

Un Tukialcalde desconectado de la realidad; un Tukicabildo desorientado, maiceado y sometido; 8 Tukigerentes improvisados; y 18 Tukidirectores sin oficio ni beneficio.

3 mil millones de pesos manejados de manera arbitraria y dispendiosa. 3 mil millones de pesos que usted, amable lector, ha aportado a las arcas municipales a través de impuestos, productos, derechos y aprovechamientos establecidos en una Ley de Ingresos cada año más económicamente agresiva para la ciudadanía.

Un gobierno muy alejado, o en el lado opuesto, de los valores y principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar.

Un gobierno mucho más alineado con las prácticas y maniobras que el Niño Verde aplicó en un partido político cuyo mérito principal ha sido sumarse como rémora a los movimientos o partidos dominantes en los procesos electorales de México: El Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Un fin de año sin nada qué celebrar y mucho qué lamentar en Puerto Vallarta. Un año 2025 para olvidar.

El Tukialcalde en viajes y celebraciones dejando al municipio a la deriva; sin rumbo y sin dirección. Otro Vallartense de Vallarta al que le quedó muy grande el saco. Otro Vallartense de Vallarta que no ha sabido estar a la altura de lo que un destino turístico internacional y su sociedad reclaman.

¿Dónde quedó o dónde podemos identificar la aportación o el sello personal del Regidor/Empresario que anunciaba años de gloria para Puerto Vallarta? ¿Ese Regidor se “hizo rosca”?

¿Cómo se ve en el espejo la Regidora con supuestos principios y valores cristianos que ha apoyado o consentido acuerdos y resoluciones contrarios a la ética? ¿Acuerdos en lo “oscurito o por debajo de la mesa”?

¿Qué legado deja a su familia, amigos y correligionarios la Regidora ex candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, después de avalar acciones y decisiones contrarios y opuestos a los fundamentos impulsados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum?

Y así el resto de los Tukiregidores. Ni a cuál irle.

Para la historia, a continuación la relación de los Tukiregidores para no olvidarlos y desearles lo que se merecen:

Arq. Luis Ernesto Munguía González (Presidente Municipal)

Méd. José Francisco Sánchez Peña (Síndico Municipal)

C. Marcia Raquel Bañuelos Macías

Lic. Karla Alejandra Rodríguez González

Lic. Arnulfo Ortega Contreras

C. Erika Yesenia García Rubio

Lic. Christian Omar Bravo Carbajal

Lic. María Laurel Carrillo Ventura

Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas

Lic. María Magdalena Urbina Martínez

Dra. Iroselma Dalila Castañeda Santana

C. Micaela Vázquez Díaz

C. Felipe Aréchiga Gómez

C. María de Jesús López Delgado

Ing. Luis Jesús Escoto Martínez

C. Melissa Marlene Madero Plascencia