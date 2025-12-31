El Tukicabildo de Puerto Vallarta

El 2025 será recordado como el peor año en la gobernanza de Puerto Vallarta, Jalisco.
Bienvenidos a Tukilandia. La tierra prometida de Munguía y sus seguidores
3 mil millones de pesos manejados de manera arbitraria y dispendiosa. 3 mil millones de pesos que usted, amable lector, ha aportado a las arcas municipales a través de impuestos, productos, derechos y aprovechamientos establecidos en una Ley de Ingresos cada año más económicamente agresiva para la ciudadanía.
Un gobierno muy alejado, o en el lado opuesto, de los valores y principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar.
Un gobierno mucho más alineado con las prácticas y maniobras que el Niño Verde aplicó en un partido político cuyo mérito principal ha sido sumarse como rémora a los movimientos o partidos dominantes en los procesos electorales de México: El Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Un fin de año sin nada qué celebrar y mucho qué lamentar en Puerto Vallarta. Un año 2025 para olvidar.
El Tukialcalde en viajes y celebraciones dejando al municipio a la deriva; sin rumbo y sin dirección. Otro Vallartense de Vallarta al que le quedó muy grande el saco. Otro Vallartense de Vallarta que no ha sabido estar a la altura de lo que un destino turístico internacional y su sociedad reclaman.
¿Dónde quedó o dónde podemos identificar la aportación o el sello personal del Regidor/Empresario que anunciaba años de gloria para Puerto Vallarta? ¿Ese Regidor se “hizo rosca”?
¿Cómo se ve en el espejo la Regidora con supuestos principios y valores cristianos que ha apoyado o consentido acuerdos y resoluciones contrarios a la ética? ¿Acuerdos en lo “oscurito o por debajo de la mesa”?
¿Qué legado deja a su familia, amigos y correligionarios la Regidora ex candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, después de avalar acciones y decisiones contrarios y opuestos a los fundamentos impulsados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum?
Y así el resto de los Tukiregidores. Ni a cuál irle.
Para la historia, a continuación la relación de los Tukiregidores para no olvidarlos y desearles lo que se merecen:
- Arq. Luis Ernesto Munguía González (Presidente Municipal)
- Méd. José Francisco Sánchez Peña (Síndico Municipal)
- C. Marcia Raquel Bañuelos Macías
- Lic. Karla Alejandra Rodríguez González
- Lic. Arnulfo Ortega Contreras
- C. Erika Yesenia García Rubio
- Lic. Christian Omar Bravo Carbajal
- Lic. María Laurel Carrillo Ventura
- Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas
- Lic. María Magdalena Urbina Martínez
- Dra. Iroselma Dalila Castañeda Santana
- C. Micaela Vázquez Díaz
- C. Felipe Aréchiga Gómez
- C. María de Jesús López Delgado
- Ing. Luis Jesús Escoto Martínez
- C. Melissa Marlene Madero Plascencia