Miércoles 31 de Diciembre, 2025
Opinión

El Tukicabildo de Puerto Vallarta

31 diciembre, 2025
El 2025 será recordado como el peor año en la gobernanza de Puerto Vallarta, Jalisco.

Bienvenidos a Tukilandia. La tierra prometida de Munguía y sus seguidores

Un Tukialcalde desconectado de la realidad; un Tukicabildo desorientado, maiceado y sometido; 8 Tukigerentes improvisados; y 18 Tukidirectores sin oficio ni beneficio.

3 mil millones de pesos manejados de manera arbitraria y dispendiosa. 3 mil millones de pesos que usted, amable lector, ha aportado a las arcas municipales a través de impuestos, productos, derechos y aprovechamientos establecidos en una Ley de Ingresos cada año más económicamente agresiva para la ciudadanía.

Un gobierno muy alejado, o en el lado opuesto, de los valores y principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar.

Un gobierno mucho más alineado con las prácticas y maniobras que el Niño Verde aplicó en un partido político cuyo mérito principal ha sido sumarse como rémora a los movimientos o partidos dominantes en los procesos electorales de México: El Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Un fin de año sin nada qué celebrar y mucho qué lamentar en Puerto Vallarta. Un año 2025 para olvidar.

El Tukialcalde en viajes y celebraciones dejando al municipio a la deriva; sin rumbo y sin dirección. Otro Vallartense de Vallarta al que le quedó muy grande el saco. Otro Vallartense de Vallarta que no ha sabido estar a la altura de lo que un destino turístico internacional y su sociedad reclaman.

¿Dónde quedó o dónde podemos identificar la aportación o el sello personal del Regidor/Empresario que anunciaba años de gloria para Puerto Vallarta? ¿Ese Regidor se “hizo rosca”?

¿Cómo se ve en el espejo la Regidora con supuestos principios y valores cristianos que ha apoyado o consentido acuerdos y resoluciones contrarios a la ética? ¿Acuerdos en lo “oscurito o por debajo de la mesa”?

¿Qué legado deja a su familia, amigos y correligionarios la Regidora ex candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, después de avalar acciones y decisiones contrarios y opuestos a los fundamentos impulsados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum?

Y así el resto de los Tukiregidores. Ni a cuál irle.

Para la historia, a continuación la relación de los Tukiregidores para no olvidarlos y desearles lo que se merecen:

  • Arq. Luis Ernesto Munguía González (Presidente Municipal)
  • Méd. José Francisco Sánchez Peña (Síndico Municipal)
  • C. Marcia Raquel Bañuelos Macías
  • Lic. Karla Alejandra Rodríguez González
  • Lic. Arnulfo Ortega Contreras
  • C. Erika Yesenia García Rubio
  • Lic. Christian Omar Bravo Carbajal
  • Lic. María Laurel Carrillo Ventura
  • Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas
  • Lic. María Magdalena Urbina Martínez
  • Dra. Iroselma Dalila Castañeda Santana
  • C. Micaela Vázquez Díaz
  • C. Felipe Aréchiga Gómez
  • C. María de Jesús López Delgado
  • Ing. Luis Jesús Escoto Martínez
  • C. Melissa Marlene Madero Plascencia

