Mariana Ávila y padres de Fede Dorcaz dan el último adiós tras brutal crimen

Fue brutalmente asesinado en la Ciudad de México el cantante y modelo Fede Dorcaz, lo que ha generado una ola de conmoción en el medio artístico. Argentino de 29 años perdió la vida a tiros la noche del 9 de octubre mientras transitaba en su camioneta. El suceso ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza.

Devastación y último adiós en la capital

El funeral del artista, cuyo nombre completo era Federico Ezequiel Dorcazberro, se realizó cinco días después del crimen. La despedida se llevó a cabo durante la tarde del 14 de octubre en la Ciudad de México.

Los padres de Fede Dorcaz acudieron al funeral y se mostraron visiblemente devastados, rompiendo en llanto. Según reportes, los padres salieron inmediatamente de España, donde radican, tras recibir la trágica noticia.

Mariana Ávila pide honor para la imagen de Dorcaz

Su pareja sentimental, Mariana Ávila, asistió al funeral y rompió el silencio ante los medios. En un breve encuentro con la prensa, Ávila expresó que el cantante era el “amor de mi vida”.

Entre lágrimas, la joven destacó las cualidades de su pareja y descartó categóricamente cualquier trasfondo que pudiera manchar su imagen. Ella enfatizó que Fede, quien iba a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, no estaba involucrado en “malos pasos” y aseguró que el deceso ocurrió “en manos de la delincuencia”.

Los detalles de la investigación por ataque directo

Respecto al suceso, las autoridades manejan distintas hipótesis. Inicialmente, se habló de un intento de asalto, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se trató, aparentemente, de un ataque directo .

. El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del jueves. Las investigaciones apuntan a que cuatro personas participaron en el crimen.

Las imágenes captadas refuerzan la hipótesis de un grupo organizado, mostrando a cuatro personas que huyeron en dos motocicletas.

La teoría del video de asalto

Una nueva especulación surgió tras revelarse que Fede Dorcaz grabó y difundió un asalto días antes de morir, aunque lo eliminó poco después de sus redes sociales. Esta acción fue interpretada por algunos como un posible detonante que pudo haber amedrentado a sus enemigos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Federico Ezequiel Dorcazberro. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso. Por otro lado, Mariana Ávila confirmó que existe una única cuenta para recaudar fondos, destinados a que los padres puedan llevar el cuerpo de su hijo a Argentina.