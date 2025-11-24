El velero noruego Statsraad Lehmkuhl llega a La Paz

En un acto histórico para la ciencia oceánica en México, el velero noruego Statsraad Lehmkuhl arribó este lunes al puerto de La Paz como parte de la expedición mundial One Ocean 2025, un recorrido científico, educativo y diplomático que busca promover soluciones sostenibles para la salud de los mares.

La bienvenida oficial reunió a autoridades de México y Noruega, instituciones científicas, comunidad académica, organizaciones civiles, juventudes y representantes del sector pesquero y ambiental, consolidando a La Paz como un punto estratégico para la cooperación internacional en temas marinos.

El Statsraad Lehmkuhl, embarcación de 1914 con más de un siglo de historia, se ha transformado en un moderno laboratorio flotante equipado con instrumentos de última generación para monitorear parámetros oceánicos en tiempo real. Su misión durante esta expedición es recorrer más de 30 mil millas náuticas —equivalente a vuelta y media al mundo— llevando ciencia, educación y diplomacia marina a más de 27 puertos en tres continentes.

El capitán Jens Joachim Hirt resaltó que el buque funciona como una “universidad flotante” donde estudiantes, científicos, tomadores de decisiones y líderes comunitarios conviven para construir redes globales por la salud del océano.

“No podemos salvar el océano solos. Pero juntos, sí podemos hacer una diferencia real”, expresó durante el acto.

La alcaldesa Milena Quiroga Romero celebró que La Paz fuera elegida como punto de encuentro de esta travesía global, destacando el profundo compromiso de las comunidades sudcalifornianas con la protección del océano, la biodiversidad y la pesca sustentable.

Recordó que la región es hogar de especies emblemáticas como el tiburón ballena y que el municipio trabaja activamente en armonizar el desarrollo económico con la conservación de los ecosistemas marinos.

Desde el Gobierno de México se reiteró la importancia del Golfo de California como punto crítico de biodiversidad y motor económico para miles de familias. Autoridades federales destacaron el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento del Acuerdo de Alta Mar, recientemente ratificado.

La escala del velero en La Paz fue descrita como un símbolo de la voluntad de ambas naciones para construir soluciones basadas en la ciencia y la cooperación multilateral.

