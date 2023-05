Elaine Haro expone a Rulo Sker por maltrato durante un show y Yeri Mua la respalda

La cantante Elaine Haro y el presentador de Telehit Rulo Sker se han vuelto tendencia en redes sociales debido a un incidente en un evento por el Día de las Madres realizado por Bandamax. Elaine Haro publicó un video en sus redes sociales en el que explicó que no pudo terminar su show porque Rulo Sker la interrumpió en el escenario, sin embargo, no sin dio más detalles de lo sucedido.

“Quiero contarles que acabo de vivir una experiencia muy desagradable que no me había tocado vivir. Como saben, ahorita estuve cantando en el evento de Bandamax, solo que no pude terminar mi show porque lo interrumpieron; una persona se paró ahí a interrumpirlo.

Esa persona fue Rulo Sker y obviamente me duele y me afecta porque no me había pasado y fue muy desconcertante todo lo que pasó. Y lo que quiero explicarles es que están sucediendo cosas que a mí me gustaría decir, mi verdad. Ya mañana se los contaré cuando esté más tranquila”, dijo la cantante.