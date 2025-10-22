La Granja VIP: Eleazar Gómez y Lis Vega lideran la placa de riesgo de la segunda semana

La Granja VIP ha encendido las alarmas de la segunda semana con sus primeros participantes en riesgo. El ambiente dentro del rancho se ha vuelto tenso tras la salida de Carolina Ross, quien dejó un “legado” que impactó directamente en la placa de nominados. Los famosos compiten por el gran premio de dos millones de pesos.

Eleazar Gómez y Lis Vega, primeros en la cuerda floja

Eleazar Gómez fue el primer concursante en ser nominado durante la gala del martes 21 de octubre. Su nombre fue designado por Carolina Ross, la primera eliminada de la temporada, como parte de su decisión de “legado”.

LEE MÁS: La Granja VIP 2025: Cómo salvar a tu favorito con 10 votos diarios y el truco viral de 120

La segunda nominación recayó en Lis Vega, después de que la peona perdiera una competencia directa contra César Doroteo. Esta prueba puso a prueba su resistencia y agilidad, obligándola a integrarse a la temida lista de nominados.

Duelo de Capataz y la Asamblea cara a cara

La dinámica del martes 21 de octubre fue definida por el capataz de la semana, Sergio Mayer Mori. Él tuvo la responsabilidad de elegir a un granjero y a un peón para enfrentarse en un duelo decisivo: César Doroteo y Lis Vega.

El reto consistió en colocar cinco pelotas dentro de una cesta después de sortear una serie de obstáculos. César Doroteo demostró mayor habilidad y logró completar la prueba antes que su contrincante, dejando a Lis en la lista de nominados.

demostró mayor habilidad y logró completar la prueba antes que su contrincante, dejando a en la lista de nominados. La lista de participantes en riesgo se completará con la Asamblea programada para este miércoles 22. Los 15 granjeros restantes repartirán sus votos para elegir a otros dos concursantes que se sumarán a la tabla. Este formato de nominación cara a cara es clave para las confrontaciones y alianzas dentro del show.

LEE MÁS: Hollywood cierra la puerta a latinos, solo 5% obtiene papeles protagónicos

Horarios y consecuencias de la nominación

La transmisión de la Asamblea de nominaciones se podrá seguir en vivo a las 21:00 horas (centro de México). El reality show se emite por Azteca Uno y está disponible en streaming a través de Disney Plus, mediante una suscripción de pago.

Con los cuatro nominados definidos, el ambiente en el rancho se tensará aún más, mientras las estrategias salen a la luz. El próximo eliminado de La Granja VIP se conocerá el domingo 26 de octubre.