La elección judicial registra la participación más baja en 30 años

Con apenas un 13% de participación ciudadana, la elección judicial de 2025 en México ha marcado un mínimo histórico en los últimos 30 años. Según los datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), esta jornada electoral superó apenas la consulta sobre los expresidentes, pero quedó por debajo de la revocación de mandato de 2022.

De acuerdo con los cómputos distritales, la asistencia a las urnas se estima entre el 12.5% y 13.3% del padrón electoral, lo que convierte esta elección judicial en el proceso de voto directo menos concurrido desde 1994. La cifra refleja una participación de apenas uno de cada diez ciudadanos convocados.

En comparación con ejercicios anteriores, esta elección queda por debajo del 17.7% registrado en la revocación de mandato y muy lejos de la participación del 63% alcanzada en la elección presidencial del año 2000. La falta de interés o información sobre los candidatos judiciales parece haber influido en el desinterés.

Por entidad, los estados con mayor participación fueron San Luis Potosí y Coahuila, con más del 20%, mientras que Jalisco y Guanajuato registraron apenas un 7%. Veracruz y Durango también reportaron cifras menores, a pesar de celebrar elecciones locales.

En total, el INE instaló 83 mil 950 casillas, lo que representa el 99.98% de las previstas. Sin embargo, esta cifra es menor a las 170 mil casillas de la elección pasada, lo que obligó a muchos votantes a desplazarse mayores distancias.

El organismo electoral también reportó que 16 casillas no se instalaron —la mayoría en Chiapas— y que en otras 50 se suspendió la votación por incidentes menores. No obstante, el factor de inseguridad no fue determinante para explicar la baja afluencia.