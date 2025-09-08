Elecciones en Argentina: Milei pierde terreno tras derrota en Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo superó a La Libertad Avanza (LLA) en los comicios legislativos provinciales, considerados una antesala de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Con el 94% de los votos escrutados, el frente peronista Fuerza Patria, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, obtuvo más del 47% de los sufragios, mientras que LLA alcanzó el 33.8%, según datos del organismo electoral provincial.

“Hoy hemos tenido una clara derrota”, reconoció Milei desde su sede en La Plata, aunque afirmó que mantendrá y profundizará su plan de gobierno.

Reacciones políticas

En el búnker opositor, Kicillof celebró el triunfo y pidió al presidente “gobernar para el pueblo”, al tiempo que cuestionó los recortes en salud, educación y cultura.

Simpatizantes se concentraron frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, y saludaron a la dirigente tras conocerse los resultados.

Analistas advierten que la derrota puede generar mayor presión en los mercados y complicar el escenario rumbo a las elecciones legislativas en Argentina, que renovarán parcialmente el Congreso y definirán el margen de acción del presidente Milei.

Con información de la Agence France-Presse.

