Video: Dos hombres sufren graves quemaduras al manipular cables en Insurgentes Norte

La mañana de este lunes, dos hombres en aparente situación vulnerable resultaron gravemente heridos luego de sufrir una descarga eléctrica en el cruce de Insurgentes Norte y Ricardo Flores Magón, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos individuos abrieron un registro de cableado subterráneo con la intención de manipular los cables, cuando recibieron una descarga de alto voltaje que les provocó quemaduras de hasta el 90% del cuerpo.

Testigos que se encontraban cerca del lugar narraron que escucharon un fuerte estruendo y observaron cómo del registro salían chispas y humo, mientras los hombres yacían inconscientes sobre la banqueta. De inmediato, vecinos y transeúntes alertaron a los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y trasladaron a los lesionados a un hospital cercano, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área mientras personal especializado de CFE y Protección Civil revisaba el registro para descartar otros riesgos eléctricos en la zona. La circulación vehicular se vio afectada durante varios minutos.

Autoridades indicaron que ambos hombres, presuntamente en situación de calle, podrían haber intentado robar cableado, una práctica peligrosa y cada vez más común en distintos puntos de la ciudad.

El incidente ha reavivado la preocupación por el robo de materiales eléctricos, ya que además de los riesgos para la vida, este tipo de acciones ocasiona daños a la infraestructura urbana y afectaciones en el suministro de energía.