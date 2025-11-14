Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 13 de Noviembre, 2025
Nacional

Elektra y Grupo Salinas llaman espuria a Corte tras resolución en su contra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó deuda millonaria de Elektra mientras Grupo Salinas acusó parcialidad del tribunal
Adolfo Torres
13 noviembre, 2025
Elektra llama espuria a Corte tras resolución en su contra

Grupo Salinas calificó como “espuria” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tras el fallo en el que el Pleno de la Corte confirmó que Elektra debe pagar más de 33 mil 300 millones de pesos, correspondiente a su adeudo fiscal más grande. La reacción se dio después de que los ministros resolvieran el primero de los litigios que enfrenta el consorcio de Ricardo Salinas Pliego.

La resolución respaldó una sentencia que obliga a Grupo Elektra a liquidar créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria SAT, que incluyen Impuesto Sobre la Renta ISR, IVA, actualizaciones, recargos y multas por ejercicios de 2008 a 2013. En total, los litigios fiscales del conglomerado superan los 40 mil millones de pesos.

El consorcio afirmó que la decisión representaba “un día negro para la justicia”, al acusar que los Ministros de la Corte actuaron sin analizar el fondo jurídico y presuntamente siguiendo mandatos del Ejecutivo federal.

En su posicionamiento, Grupo Salinas señaló que existe “acoso político” en su contra y aseguró que los ministros “fueron impuestos mediante una Reforma Judicial autoritaria”, lo que, a su juicio, afectó la independencia del tribunal.

La SCJN defendió la validez del proceso y mantuvo firme el fallo que confirma la deuda multimillonaria de Elektra, considerada la mayor obligación fiscal del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego. Con este paso, el tribunal avanzó en la resolución de los demás litigios fiscales pendientes.

