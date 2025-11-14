Corte ordena a Elektra de Ricardo Salinas Pliego pagar más de 33 mil 300 millones de pesos

El Pleno de la Corte confirmó por unanimidad que Elektra deberá pagar más de 33 mil 300 millones de pesos, al validar una reclamación presentada por autoridades fiscales. La decisión cerró la disputa iniciada por Grupo Elektra para revertir un juicio administrativo que ordenaba cubrir adeudos acumulados del Impuesto Sobre la Renta ISR.

Los Ministros de la Corte concluyeron que no existían argumentos jurídicos que permitieran exentar o reducir el monto exigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, que asciende a 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos. Esta suma incluye impuestos no cubiertos, multas, recargos y actualizaciones correspondientes a ejercicios fiscales previos.

La resolución representa la mayor deuda fiscal en litigio del empresario Ricardo Salinas Pliego y es la primera de siete controversias relacionadas con el magnate que serán discutidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN en la misma sesión.

Durante la discusión, las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel fueron consideradas aptas para votar, luego de que el tribunal determinara que las objeciones planteadas por Elektra no demostraban falta de imparcialidad. El proyecto, expuesto por el ministro Arístides Guerrero García mediante láminas explicativas, recibió el respaldo pleno.

El ministro Hugo Aguilar Ortíz planteó la necesidad de distinguir entre la resolución actual y la admisión previa del amparo promovido por Grupo Elektra por parte de la Segunda Sala de la SCJN, ahora extinta. Con la nueva votación, el tribunal respaldó la reclamación de la SHCP, dejando firme la instrucción de pago.

El monto establecido podría generar efectos financieros significativos dentro del conglomerado Grupo Salinas, propietario de Banco Azteca, TV Azteca, Totalplay y otras empresas que dependen de la estructura corporativa encabezada por Ricardo Salinas Pliego.