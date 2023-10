Elenco de “Friends” despide a Matthew Perry

El fallecimiento de Matthew Perry sacudió la industria del entretenimiento y numerosas personalidades han expresado sus condolencias a la familia y amigos del actor.

Sin embargo, hasta hace poco, el elenco de “Friends” no se había pronunciado al respecto, pero finalmente, los cinco protagonistas de la serie, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, emitieron un comunicado conjunto para expresar su dolor por la pérdida de su compañero, quien dio vida al inolvidable Chandler Bing en la serie de televisión.

Posteriormente, enviaron una carta a la revista People en la que profundizaron en sus sentimientos. En el comunicado, manifestaron su devastación por la pérdida de Matthew, subrayando que eran más que compañeros de reparto; eran una familia. Reconocieron la necesidad de tiempo para procesar esta inmensa pérdida y prometieron compartir más detalles en el futuro.

La actriz Kathleen Turner, quien interpretó a la madre de Chandler en Friends, compartió su pesar en Twitter. Mencionó que estaba desconsolada por la prematura muerte de su “hijo” y enfatizó la brillantez de Matthew como joven actor.

Los creadores del programa, Martha Kauffman y David Crane, junto con el productor ejecutivo Kevin Bright, también expresaron su tristeza por la muerte de Perry, a quien describieron como una persona divertida, dulce y con un corazón generoso.

Además, la familia del actor también expresó su dolor y en el que agradecieron a los fans de Matthew por las muestras de apoyo que han recibido.

Incluso el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, compartió su pena por la muerte del actor, con quien compartió aulas en la escuela secundaria.

Gwyneth Paltrow, quien mantuvo una relación con Matthew, también compartió su pesar. Recordó momentos especiales que compartieron juntos. Asimismo, expresó su profunda tristeza y deseó que Matthew finalmente encuentre la paz.

Chandler Bing, el personaje interpretado por Perry en Friends, se ganó un lugar especial en el corazón del público a lo largo de las diez temporadas de la serie, que se emitió entre 1994 y 2004. Sin duda su partida dejó un gran vació entre quienes lo conocieron y amaron.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl

— FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023