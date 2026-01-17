Cae elevador de carga en Jalisco: dos trabajadores lesionados

Un accidente laboral se registró en el estado de Jalisco luego de que un elevador de carga colapsara en una empresa productora de dulces. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que el suceso ocurrió en una fábrica de cajeta ubicada sobre la carretera San Juan de los Lagos – Jalostotitlán. Según el reporte oficial, la estructura no soportó la presión y se desplomó desde una altura aproximada de tres metros, dejando a dos personas con heridas de consideración regular.

El personal de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos acudió rápidamente al lugar para prestar apoyo en coordinación con las autoridades municipales y la Cruz Roja. Tras las primeras investigaciones, la UEPCBJ determinó que el incidente fue provocado por una negligencia operativa, ya que el equipo fue utilizado con casi el doble del peso permitido. Al momento del desplome, los dos trabajadores lesionados se encontraban en el interior del mecanismo junto con la mercancía excedente.

Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras necesarias para estabilizar a los afectados y trasladarlos a un centro médico cercano. La corporación de rescate subrayó que el exceso de carga fue el factor determinante, pues el dispositivo de ascenso superó drásticamente el límite de peso permitido establecido por el fabricante. Este tipo de accidentes resalta la importancia de seguir estrictamente las normas de seguridad industrial para evitar incidentes que pongan en riesgo la vida.

El evento movilizó a unidades de emergencia debido a la fuerza del impacto. La fabrica de dulces, situada a las afueras de San Juan de los Lagos, se encuentra bajo revisión para verificar si contaba con los mantenimientos requeridos para el equipo de carga. Las autoridades de Jalisco han enfatizado que el cumplimiento de las capacidades de carga es vital para el funcionamiento de cualquier maquinaria pesada dentro de las empresas.

Por su parte, la UEPCBJ confirmó que los oficiales de la Base Regional brindaron las primeras atenciones de manera oportuna. Se informó que los trabajadores lesionados se encuentran bajo observación médica, mientras que el área del accidente fue acordonada para realizar los peritajes correspondientes. Este hecho se suma a la lista de incidentes industriales atendidos en la región de los Altos de Jalisco durante el presente periodo.

Finalmente, se exhortó a los dueños de establecimientos a capacitar a su personal sobre los límites de uso de los equipos. El respeto al peso permitido en montacargas y elevadores es una medida de prevención básica que pudo haber evitado este desplome en la fábrica de dulces. Las autoridades continuarán con la supervisión de las medidas de seguridad para garantizar entornos de trabajo seguros en todo el estado.

